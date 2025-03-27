СМИ: в интернете можно найти личные данные и пароли важнейших советников Трампа по безопасности

Журналистам издания удалось найти номера мобильных телефонов, адреса электронной почты и даже некоторые пароли высокопоставленных чиновников США.

Для получения этой информации журналисты использовали как коммерческие системы поиска людей, так и анализировали взломанные данные клиентов, опубликованные в сети.

Среди лиц, которых затронула утечка - советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, директор национальной разведки США Тулси Габбард и министр обороны Пит Хегсет.

Видимо, большинство этих адресов электронной почты и телефонных номеров до сих пор используются, и некоторые из них связаны с профилями на таких платформах, как Instagram и LinkedIn.

Они использовались для создания учетных записей в службе хранения файлов Dropbox и профилей в приложениях, собирающих данные о беге.

Соответствующие номера телефонов также имеют профили приложения WhatsApp, а в некоторых случаях и аккаунты Signal.

Der Spiegel таким образом обнаружил еще одно ранее неизвестное и серьезное нарушение безопасности в высших эшелонах власти Вашингтона.

Враждебные разведслужбы могли бы использовать эти общедоступные данные для взлома общения соответствующих лиц, устанавливая на их устройства шпионское ПО.

В связи с этим не исключено, что иностранные агенты получили доступ к группе чатов Signal, в которой Габбард, Волтц и Хегсет обсуждали военный удар по хуситам.

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