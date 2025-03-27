Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила продлить срок прохождения проверки на знание латышского языка депутату партии "Стабильности!" Виктору Пучке, сообщил журналистам после закрытого заседания комиссии ее глава Янис Вуцанс.
Комиссия Сейма продлила депутату Пучке срок прохождения проверки по госязыку
Комиссия получила заявление Пучки о том, что депутат находится на больничном уже полтора месяца. Вуцанс отметил, что после консультации с юристами Сейма комиссия решила продлить срок прохождения проверки.
Это означает, что Пучка должен будет пройти языковую проверку в течение полутора месяцев после того, как ему будет закрыт лист нетрудоспособности, пояснил Вуцанс.
Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям проинформирует президиум парламента о решении, отдельное решение Сейма не требуется.
Лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов ранее пояснил агентству LETA, что у Пучки переломы ног.
31 октября прошлого года Сейм постановил отправить Пучку на проверку уровня владения государственным языком. Проверку не позднее чем в течение пяти месяцев после принятия решения депутат должен был пройти в Государственном центре содержания образования. В этот срок проверка может проводиться не более двух раз.
В случае, если будет констатировано, что знание депутатом государственного языка не соответствует установленному нормативными актами уровню или депутат в установленный срок не явится на проверку, комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям в течение 15 дней представит в Сейм проект решения об исключении депутата из состава Сейма.
До сих пор Пучка проверку не проходил, признал ранее Росликов.
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