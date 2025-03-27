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Видео Российская армия обстреляла центр Херсона

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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānšāviņš

Российские войска в четверг при обстреляли центр Херсона из артиллерийского оружия. Убиты два человека, пятеро ранены, сообщили власти.

"Вооруженные силы России около полутора часов обстреливали центр Херсона. На видео виден город после очередной волны террора", - сказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в социальной сети Facebook.

Среди раненых - двое медиков, которые оказывали помощь пострадавшему.

В результате удара была убита 55-летняя женщина. Также погиб мужчина, находившийся на автобусной остановке.

Россияне обстреляли железнодорожный вокзал Херсона и прилегающую инфраструктуру.

В результате обстрела пострадал вагон поезд рейса Херсон - Львов, в результате чего рейс был задержан.

"В соответствии с предварительной информацией у здания станции выбиты окна, повреждены кабели электричества и система водоснабжения. Мы продолжаем движение, несмотря на попытки остановить железную дорогу", - говорится в сообщении железнодорожной компании "Укрзализныця".

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