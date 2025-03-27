Видео Российская армия обстреляла центр Херсона

Zelensky to the U.S.: Where is the response to Russia’s attacks?



Russian artillery hit Kherson’s energy infrastructure today. 2 killed, 5 injured.



“If the Russians violate an agreement and America responds — we all trust the U.S. and the President.

But if they violate it and… pic.twitter.com/2WvWjsSUqh — NEXTA (@nexta_tv) March 27, 2025

"Вооруженные силы России около полутора часов обстреливали центр Херсона. На видео виден город после очередной волны террора", - сказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в социальной сети Facebook.

Среди раненых - двое медиков, которые оказывали помощь пострадавшему.

В результате удара была убита 55-летняя женщина. Также погиб мужчина, находившийся на автобусной остановке.

Россияне обстреляли железнодорожный вокзал Херсона и прилегающую инфраструктуру.

В результате обстрела пострадал вагон поезд рейса Херсон - Львов, в результате чего рейс был задержан.

"В соответствии с предварительной информацией у здания станции выбиты окна, повреждены кабели электричества и система водоснабжения. Мы продолжаем движение, несмотря на попытки остановить железную дорогу", - говорится в сообщении железнодорожной компании "Укрзализныця".

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