Российские войска в четверг при обстреляли центр Херсона из артиллерийского оружия. Убиты два человека, пятеро ранены, сообщили власти.
Видео ⟩ Российская армия обстреляла центр Херсона
Zelensky to the U.S.: Where is the response to Russia’s attacks?— NEXTA (@nexta_tv) March 27, 2025
Russian artillery hit Kherson’s energy infrastructure today. 2 killed, 5 injured.
“If the Russians violate an agreement and America responds — we all trust the U.S. and the President.
But if they violate it and… pic.twitter.com/2WvWjsSUqh
"Вооруженные силы России около полутора часов обстреливали центр Херсона. На видео виден город после очередной волны террора", - сказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в социальной сети Facebook.
Среди раненых - двое медиков, которые оказывали помощь пострадавшему.
В результате удара была убита 55-летняя женщина. Также погиб мужчина, находившийся на автобусной остановке.
Россияне обстреляли железнодорожный вокзал Херсона и прилегающую инфраструктуру.
В результате обстрела пострадал вагон поезд рейса Херсон - Львов, в результате чего рейс был задержан.
"В соответствии с предварительной информацией у здания станции выбиты окна, повреждены кабели электричества и система водоснабжения. Мы продолжаем движение, несмотря на попытки остановить железную дорогу", - говорится в сообщении железнодорожной компании "Укрзализныця".
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