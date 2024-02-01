От СЗК на выборах в Европарламент будут баллотироваться два министра

Как сообщила агентству LETA представитель СЗК Даце Карклиня, в пятницу, 2 февраля, лидер кандидатского списка, председатель фракции СЗК в Сейме Харийс Рокпелнис подаст в Центральную избирательную комиссию список кандидатов.

В утвержденный правлением СЗК список вошли 18 кандидатов входящих в СЗК партий - Крестьянского союза Латвии (КСЛ), Латвийской социал-демократической рабочей партии и партнерской партии "Честь служить Риге" (ЧСР).

В выборах в Европарламент от СЗК будут участвовать Рокпелнис, председатель правления Латвийской социал-демократической рабочей партии Янис Диневич, председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш, член правления ЧСР Диана Новицка, ассоциированный профессор политологии Латвийского университета Инесе Аболиня, парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис, член правления СЗК Кристс Берганс-Бергис и министр благосостояния Улдис Аугулис.

Кандидатами СЗК также будут депутат Сейма Лига Клявиня, бывший посол Мартиньш Пертс, парламентский секретарь Министерства благосостояния Рейнис Узулниекс, министр земледелия Армандс Краузе, предприниматель Анна Пойндере, президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш, руководитель молодежного отделения КСЛ Ренарс Шкестерс-Камбалс, специалист по связям с общественностью Лива Бразовска, руководитель проектов центральной станции Rail Balticа Анита Рудуле-Янсоне и генеральный секретарь КСЛ Артур Граудиньш.

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