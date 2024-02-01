Важный союзник России "кинул" Кремль: найден новый поставщик нефти

Эти данные - плохие новости для властей России, так как Индия является одним из крупнейших покупателей российской нефти после начала войны в Украине, сообщает Reuters.

Эксперты убеждены, что Индия продолжит снижать поставки нефти из России. Москве придется срочно искать новых покупателей, так как список потенциальных покупателей очень ограничен. Индия решила отказаться от поставок нефти в прежних объемах по нескольким причинам.

"На российскую нефть снизились скидки, и нефть с Ближнего Востока стала более выгодной. Также недавние санкции США против судов, занимающихся транспортировкой российской нефти, а также повышение страховых сборов из-за сложной ситуации в Красном море сделали российскую нефть менее привлекательной", - указывает аналитик Vortexa Серена Хванг.

По ее словам, в течение ближайших месяцев импорт российской нефти в Индию снизится еще больше. Принимая во внимание данные лондонский биржи, чтобы компенсировать падение объемов импорта российской нефти, Индия увеличила импорт из Ирака.

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