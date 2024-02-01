Видео ⟩ ГУР Украины сообщило об уничтожении катера "Ивановец" ЧФ РФ

Главное управление разведки Украины (ГУР) в четверг, 1 февраля, сообщило об уничтожении ракетного катера Черноморского флота России "Ивановец". Судя по опубликованному ГУР видео, катер мог быть уничтожен с помощью морского дрона.

По сообщению украинской разведки, катер был подбит в ночь на 1 февраля спецподразделением Group 13 в Черном море возле берега Крыма в районе озера Донузлав. "В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением - "Ивановец" дал крен на корму и затонул", - говорится в сообщении ГУР.

По данным ГУР, российская поисково-спасательная операция по предварительной информации, успеха не имела. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным сайта Черноморского флота России, катер "Ивановец" обладает водоизмещением 493 тонны, его длина составляет 56 метров. Численность экипажа катера - 41 человек. На его вооружении состоят четыре пусковых установки противокорабельных ракет "Москит".