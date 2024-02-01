Видео ⟩ Женщина возмущена тем, что ее мать не могли принять в больницу более суток

"Почечная недостаточность, низкое давление, надо звонить", - начинает свой рассказ Карина, дочь пенсионерки, которую доставили в больницу. На следующий день она позвонила матери, чтобы поинтересоваться состоянием ее здоровья, но она ответила, что все еще ждет поступления в больницу, сообщает программа Bez Tabu.
Сотрудники Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) отвели пожилую женщину в приемную, куда не допускаются родственники. Карине сказали, что она, вероятно, сможет навестить мать на следующий день.
На следующее утро, дочь позвонила матери в надежде, что сможет навестить ее.
"В субботу утром снова звоним, мама говорит: "Да, я все еще сплю, я всю ночь спала под ярким светом, оборудование все время пищит". Она была все еще в приемном отделении", - сказала дочка.
Карина очень возмущена общением в больнице и спустя более суток, которые ее мама провела на в приемном покое, у дочери началась паника, потому что было непонятно, к кому еще обратиться.
Руководитель Центра неотложной медицинской помощи Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня Робертс Фурманис рассказал как долго пациент может находиться в Центре скорой медицинской помощи больницы. По его словам, это зависит от состояния здоровья. Пациенты распределяются по пяти уровням, и те, у кого более тяжелое состояние здоровья получают более срочную помощь.
Однако представители больницы отметили, что в медучреждении состояние всех пациентов находится под наблюдением.
Дочь пациентки не подвергает сомнению профессионализм врачей, но ожидала гораздо лучшего общения, поскольку, как рассказала Карина, и она, и ее мать были в неведении относительно того, что делалось и какое состояние здоровья при этом было у матери.
Закон о правах пациентов предусматривает, что пациент имеет право на получение понятной информации о лечении. Информировать родственников может быть сложнее, особенно по телефону, поскольку личные данные пациента должны быть защищены. Правда, Карина приехала лично и могла доказать свое родство с конкретным пациентом.
Инспекция здравоохранения заявила, что медицинские учреждения должны улучшить коммуникацию.
Всего за первое полугодие 2023 года в Инспекцию здравоохранения поступило 31 обращение, в которых пациенты и их родственники указали неясную и недостаточную информацию, предоставленную в медицинских учреждениях.
Примерно через 30 часов мать Карины перевели на лечение в другое отделение больницы.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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