Видео ⟩ Женщина возмущена тем, что ее мать не могли принять в больницу более суток

Сотрудники Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) отвели пожилую женщину в приемную, куда не допускаются родственники. Карине сказали, что она, вероятно, сможет навестить мать на следующий день.

На следующее утро, дочь позвонила матери в надежде, что сможет навестить ее.

"В субботу утром снова звоним, мама говорит: "Да, я все еще сплю, я всю ночь спала под ярким светом, оборудование все время пищит". Она была все еще в приемном отделении", - сказала дочка.

Карина очень возмущена общением в больнице и спустя более суток, которые ее мама провела на в приемном покое, у дочери началась паника, потому что было непонятно, к кому еще обратиться.