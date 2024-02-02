Spiegel и Insider рассказали о кураторе сотрудника АдГ в ФСБ

Сотрудник пятой службы ФСБ Илья Вечтомов мог курировать деятельность помощника депутата германского бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и помогать с подачей иска к правительству ФРГ, чтобы остановить военную помощь Украине. Об этом сообщается в расследовании The Insider и Der Spiegel, опубликованном в четверг, 1 февраля.

Ранее расследователи рассказывали о родившемся в Украине публицисте Владимире Сергиенко, с 1991 года живущем в Германии и получившем в 2022 году немецкое гражданство. Сергиенко является помощником депутата АдГ, выходца из Казахстана Ойгена Шмидта (Eugen Schmidt).

Журналисты The Insider получили доступ к переписке Сергиенко, который во время частых визитов в Россию встречался, как полагают авторы расследования, со своими кураторами из российского правительства и российских спецслужб и получал от них деньги на юридическое сопровождение обращения АдГ в конституционный суд.