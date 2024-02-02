Видео ⟩ Жители Сигулдского края возмущены работой семейного врача

"Ледургийцы очень недовольны… Уже писали сообщения о ней", - рассказал местный житель Юрис, который за два года очной встречи с врачом дождался только дважды.

Местные жители решают свои проблемы с помощью медсестры, которая, похоже, взяла на себя всю заботу о пациентах.

Два года назад умер прежний врач, на место которого была принята молодая врач, которая сначала ездила в Ледургу 2-3 раза в неделю, а теперь уже только один раз.

Медсестра, встреченная во время съемок, тоже говорит, что очень хотела бы, чтобы врач была на месте каждый день.

Сама семейный врач, получив возможность дать свой комментарий, прервала телефонный разговор с передачей.

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