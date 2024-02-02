В понедельник в 16 городах Латвии пройдут протесты фермеров

Во время протестов будет использоваться сельскохозяйственная техника, поэтому возможны ограничения в движении транспорта на дорогах.

Как заявил председатель правления "Крестьянского Сейма" Юрис Лаздиньш, это будет первый этап протестов, когда фермеры соберутся в заранее определенных местах в каждом регионе Латвии. "Во время протестов мы призываем не мешать движению оперативного транспорта и мирно передвигаться на сельскохозяйственной и другой технике", - сказал он.

Участники начнут собираться с 10:00, а сама акция пройдет с 11:00 в каждом городе по своему маршруту.

Как заявил руководитель "Крестьянского Сейма", после внеочередного собрания фермеров в ноябре прошлого года, на котором они подали в Министерство земледелия свои требования по улучшению ситуации в отрасли, пока выполнено только одно.

"Чаша терпения латвийских фермеров переполнена и льется через край. С сожалением приходится констатировать, что нынешнее правительство особенно отличается своим высокомерием и безразличием", - отметилл Лаздиньш.

Акциями протеста фермеры хотят добиться немедленного запрета на импорт российских и белорусских продуктов питания без переходного периода, восстановления сниженной 5-процентной ставки налога на добавленную стоимость на латвийские овощи и фрукты, сокращения бюрократических проволочек, расширения доступа к программам страхования и оборотного капитала и др.

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