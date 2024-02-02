Нацобъединение предлагает выразить недоверие Бришкенсу

Бывший министр считает, что проведенного Бришкенсом в Министерстве сообщения времени достаточно, чтобы можно было сделать выводы и принять решение о его отстранении.

Инициируя отставку министра сообщения, Нацобъединение указывает на то, что жителям Латвии не обеспечивается надежная и качественная услуга пассажирских перевозок. По словам оппозиционной партии, беспомощность министра иллюстрирует его заявление СМИ о том, что он не знает, что будет с поездами, но надеется на лучшее.

"Пока Бришкенс надеется и ждет, люди на перронах и автобусных остановках не могут дождаться общественного транспорта", - подчеркнули в Нацобъединении.

Политическая сила добавляет, что на данный момент от министра не получено ясного плана о том, что будет дальше с решением Latvijas Pasts о ликвидации 105 почтовых отделений из имеющихся 172. В публичном пространстве звучит противоречивая информация, свидетельствующая о непоследовательности в принятии решений и вызывающая в обществе недовольство, подчеркивает Нацобъединение, отмечая, что задача государства - обеспечить доступность универсальной почтовой услуги и непрерывность оказания почтовых услуг, как это указано в законе о почте, всем жителям страны на всей территории Латвии независимо от географического местонахождения.

Кроме того, министр не проинформировал общественность о дальнейшем ходе строительства Rail Baltica. Нацобъединение считает обоснованными опасения, что работы по строительству основной трассы в Риге могут быть остановлены, поскольку, согласно публично доступной информации, в поданных до 30 января Министерством сообщения проектных заявках на десятый конкурс (CEF10) проектов Европейского инструмента соединения инфраструктуры не указано строительство железнодорожного моста через Даугаву. Без подачи заявки невозможно получить софинансирование, подчеркивает оппозиционная партия. Это вызывает вопрос, не принял ли Бришкенс единоличное решение о том, что железнодорожная линия Rail Baltica не будет пересекать Ригу.

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