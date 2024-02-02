Один из пострадавших - 41-летний мужчина из Индии, который уже более трех лет живет в Латвии и владеет рестораном в центре Риги.

Вечером 14 января он и его друг находились на улице возле своего ресторана, когда на них напал мужчина, причинив серьезные травмы. В ходе конфликта один из его товарищей, до этого вышедший из бара по соседству, пытался сдержать нападавшего, который объяснил индусам на английском языке, что нападение началось из-за их цвета кожи.

Пострадавшие вызвали полицию и службу скорой медицинской помощи, которые добрались до места инцидента спустя 15 минут. Полиция зафиксировала происшедшее, и медики увезли пострадавшего в больницу. Сейчас пострадавший гражданин Индии рассказывает, что не чувствует часть лица.

Нападавший вернулся на место происшествия спустя три часа. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что мужчина оскорблял сотрудников ресторана на расовой почве и продолжал угрожать им избиением.

Нападавший, вероятно, был пьян.

Полиция сообщила, что установила личность нападавшего, но пока не задержала. В интересах следствия дополнительная информация пока не разглашается. Не известно так же то, классифицируется ли преступление, как совершенное на почве ненависти.

Статистика показывает, что за последние года в Латвии увеличилось количество преступлений на почве ненависти.

Видео: Сюжет передачи Dienas ziņas (на латышском языке)

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