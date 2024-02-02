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Видео ⟩ Латвийка заказывает из Италии "особую" воду. Передача узнала, так ли она уникальна

rus.tvnet.lv
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Латвийка регулярно просит знакомых привезти из Италии "особую" воду. Передача узнала, так ли она уникальна
Латвийка регулярно просит знакомых привезти из Италии "особую" воду. Передача узнала, так ли она уникальна Фото: Kadrs no "Bez tabu" video

Зрительница программы Bez tabu рассказала о своей подруге, которая просит всех своих знакомых, приезжающих в Италию, привезти с собой особенную минеральную воду. Программа выяснила, как обстоят дела с бутилированной водой в Латвии и является ли упомянутая вода из Италии такой особенной, как о ней говорят.

Дита рассказывает, что ее подруга регулярно просит знакомых привезти бутилированную воду Sant`Anna, которая имеет "отличные" показатели и считается самой "мягкой" водой в мире.

В то же время у подруги любительницы воды возник вопрос, почему в Латвии на бутылках с водой нет указания ее мягкости.

В Продовольственно-ветеринарной службе (PVD) программе сообщили, что производители бутилированной воды не обязаны сообщать об уровне ее мягкости.

"Эти показания являются маркетинговыми. Если мы говорим о минеральной воде, то может быть указано, что она газированная, негазированная, какое содержание соли", - поясняет PVD.

Между тем, опрошенный программой диетолог отмечает, что жесткая вода более ценна для человеческого организма, тогда как бытовая техника "любит" ее меньше.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)

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