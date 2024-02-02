Дита рассказывает, что ее подруга регулярно просит знакомых привезти бутилированную воду Sant`Anna, которая имеет "отличные" показатели и считается самой "мягкой" водой в мире.

В то же время у подруги любительницы воды возник вопрос, почему в Латвии на бутылках с водой нет указания ее мягкости.

В Продовольственно-ветеринарной службе (PVD) программе сообщили, что производители бутилированной воды не обязаны сообщать об уровне ее мягкости.

"Эти показания являются маркетинговыми. Если мы говорим о минеральной воде, то может быть указано, что она газированная, негазированная, какое содержание соли", - поясняет PVD.

Между тем, опрошенный программой диетолог отмечает, что жесткая вода более ценна для человеческого организма, тогда как бытовая техника "любит" ее меньше.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)

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