Университет им. Страдиня и LSPA договорились о реорганизации

Руководство RSU в пятницу встретилось с руководством LSPA. Целью встречи было достижение соглашения о начале работы по выполнению плана реорганизации LSPA с определением общих рамок, сроков и ответственности в этом процессе консолидации.

В ходе встречи руководство RSU и LSPA договорилось о разработке и реализации проекта четырехстороннего договора о сотрудничестве между двумя вузами, Министерством здравоохранения и Министерством образования и науки (МОН) по интеграции академии в структуру университета. Договор будет предусматривать правила интеграции с сохранением автономии академических и научных вопросов в структуре университета и продолжением традиций академии.

Кроме того, в договоре будут определены меры по приведению в порядок инфраструктуры академии и обеспечению соответствующей современным требованиям учебной среды, меры по обеспечению вознаграждения персонала академии в соответствии с требованиями нормативных актов и меры, призванные обеспечить, чтобы плата за обучение или бюджетное финансирование покрывали соответствующие расходы на учебный процесс. Договором также будет предусмотрена обязанность университета обеспечить выполнение условий последующего надзора за реализуемыми академией инвестиционными проектами структурных фондов Европейского союза.

Как сообщалось, МОН предлагает завершить реорганизацию LSPA уже 1 июля, а не 1 января 2026 года, как планировалось до сих пор. Это было предложено с целью предотвращения рисков неосвоения грантов механизма оздоровления и устойчивости.

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