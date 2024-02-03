Видео ⟩ Скандал в Литве: 16,6 млн евро, предназначенные на строительство стадиона, были проиграны в казино

Финансовый эксперт Екатерина Говина отмечает, что "суммы утекали долгое время. Никто этого не заметил, но это их обязанность, а также обязанность их банка - следить и сообщать, если произойдет что-то столь подозрительное".

Центральный банк Литвы не отрицает наличия недостатков в финансовом надзоре, но также указывает, что как компания BaltCap зарегистрирована в Эстонии и контролируется ответственными органами Эстонии.

Литовские пенсионные фонды SEB и Swedbank вложили в фонд BaltCap около 17 миллионов евро. Это примерно столько же, сколько требуется вернуть бывшему сотруднику, проигравшему деньги в казино.

На данный момент руководству города более актуально решить вопрос о том, как и кто продолжит финансировать строительство стадиона.

Есть опасения, что BaltCap пытается выйти из проекта. О своем желании выйти из проекта они заявили в письме в день увольнения провинившегося сотрудника. В Вильнюсском муниципалитете считают, что BaltCap знал о ситуации раньше.

Изначально строительство стадиона оценивалось в 160 миллионов евро, но сейчас говорят о 200 миллионах евро.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!