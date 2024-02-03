Одна из самых горячих тем в соседней с нами стране - пропажа почти 17 миллионов евро из суммы, выделенной на строительство нового стадиона. Оказалось, что в этом виноват один из бывших сотрудников фонда прямых инвестиций BaltCap, который проиграл деньги в онлайн-казино. Ни банки, обслуживающие фонд, ни игорная компания не высказали подозрений по поводу крупных сумм, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Скандал в Литве: 16,6 млн евро, предназначенные на строительство стадиона, были проиграны в казино
Деньги уже начали пропадает во время пандемии Covid-19.
Фонд BaltCap считает, что ответственность за инцидент несет оператор онлайн-казино, однако игорная компания с этим не согласна.
"Участие в азартных играх было организовано с помощью безналичных онлайн-транзакций в течение довольно длительного периода времени.
Деньги были переведены на игровой счет со счетов финансовых учреждений, действующих в Литве, и происхождение денег было обосновано.
Денежные потоки также были четко видны в декларациях, которые мы подали в налоговые органы в соответствии с законом", - говорится в комментарии Olympic Casino Group Baltija.
Однако возникает вопрос - как можно не заметить, что один и тот же клиент теряет миллионы?
Такой же вопрос возникает и у бывшего главы Федерации футбола Литвы, который сам ранее работал в сфере казино.
"Каждая нормальная игорная компания должна видеть и останавливать тех, кто слишком много играет. Им нужно дать остыть. Это было бы только этично", - сказал он.
Нет недостатка и в критике в адрес самого финансового фонда.
Финансовый эксперт Екатерина Говина отмечает, что "суммы утекали долгое время. Никто этого не заметил, но это их обязанность, а также обязанность их банка - следить и сообщать, если произойдет что-то столь подозрительное".
Центральный банк Литвы не отрицает наличия недостатков в финансовом надзоре, но также указывает, что как компания BaltCap зарегистрирована в Эстонии и контролируется ответственными органами Эстонии.
Литовские пенсионные фонды SEB и Swedbank вложили в фонд BaltCap около 17 миллионов евро. Это примерно столько же, сколько требуется вернуть бывшему сотруднику, проигравшему деньги в казино.
На данный момент руководству города более актуально решить вопрос о том, как и кто продолжит финансировать строительство стадиона.
Есть опасения, что BaltCap пытается выйти из проекта. О своем желании выйти из проекта они заявили в письме в день увольнения провинившегося сотрудника. В Вильнюсском муниципалитете считают, что BaltCap знал о ситуации раньше.
Изначально строительство стадиона оценивалось в 160 миллионов евро, но сейчас говорят о 200 миллионах евро.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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