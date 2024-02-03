В Китае казнили пару, которая выбросила двоих детей с 15-го этажа

Сообщения о казни стали одной из главных тем в китайских социальных сетях с сотнями миллионов просмотров на одном из самых популярных в Китае сайтов Weibo.

«Они полностью это заслужили», — написал один из пользователей Weibo, и под этим постом появилось более 30 тыс. лайков. «Я только надеюсь, что у детей будет мир и радость в их следующей жизни», — пишет еще один пользователь.

Сообщение о казни Е Чэнчэнь и Чжан Бо появилось в тот же день, когда в Китае был приведен в исполнение еще один смертный приговор — в отношении студента престижного китайского университета. Он был признан виновным в убийстве собственной матери, которое было им осуществлено при помощи гантелей.

"Контекст" Фото: BBC

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Оранжевая черта Фото: BBC