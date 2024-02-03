СМИ России врут о том, кто остановил движение между Нарвой и Ивангородом

"Эстония заблокировала границу с Россией в Нарве для транспорта", - в свою очередь, сообщило московское медиа "Союзное вече", которое является официальным печатным органом "парламентского собрания союза Беларуси и России". Авторы этой заметки в самом конце все же напоминают, что мост "Дружба" остался доступным только для пешеходов из-за решения России начать реконструкцию своего терминала для автотранспорта в Ивангороде.

"Эстония запретила въезд россиянам на любом виде транспорта", - новаторски подходят к привлечению внимания читателей уральские журналисты из издания Ura.ru. При этом авторы позволяют себе смелость цитировать эстонский ERR.

Судя по тому, что основные пропагандистские СМИ РФ не подхватили эту волну с заголовками, которые перекладывают ответственность за перекрытие моста с больной головы на здоровую, речь может идти лишь о низком профессиональном уровне авторов медиа, которые пытаются компенсировать низкий интерес к своим изданиям подобной подачей информации.

Впрочем, корреспондент Rus.Postimees, опрашивая в ноябре жителей Нарвы о том, как они будут справляться после перекрытия моста для автотранспорта, неоднократно слышал рассуждения местных жителей, что мост закрывается "по инициативе Эстонии".