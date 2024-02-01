Россия закрыла нарвский мост на границе с Эстонией. Все, что нужно знать об этом на данный момент

В компании Garant Trans работают 43 водителя, но сокращений не будет. От российского направления полностью не откажутся, но большая часть машин будет перенаправлена на европейские перевозки.

Кто и зачем ездит из Эстонии в Россию

Эстония является одним из лидеров в ЕС по количеству жителей, которые ездят в Россию. С первого августа 2023 года власти РФ возобновили выдачу электронных виз для иностранцев.

Электронная виза выдается на основании заявления, заполненного в электронной форме на специальном сайте МИД России. Такая виза стоит около 52 долларов США. Она дает право на однократный въезд сроком до 16 суток. Виза действует два месяца.

В августе прошлого года Rus.Postimees поговорил с теми, кто ездит в РФ, о том, зачем они это делают, что думают о предостережениях властей насчет поездок в РФ и чего опасаются на самом деле.

Большинство практикующих визиты в РФ категорически отказались рассказывать о своих целях даже анонимно. Но ответы тех, кто с нами поговорил, укладываются в несколько причин – родственники, Санкт-Петербург и его культурные достопримечательности, медицина.

Несмотря на небывалый со времен СССР кризис в отношениях Москвы с западными странами, полномасштабную войну в Европе и беспрецедентное санкционное давление на Россию, обычные люди продолжают активно перемещаться через российско-эстонскую границу. В первом полугодии 2023 года количество иностранцев, которые едут в Россию, выросло почти в полтора раза по сравнению с тем же периодом 2022 года.

В январе-июне 2023 года граждане ЕС пересекли границу России 251,6 тыс. раз. Год назад таких визитов было зафиксировано 176,5 тыс., сообщал РБК со ссылкой на данные ФСБ, в чьем подчинении находятся российские пограничники.