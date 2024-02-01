Россия закрыла нарвский мост на границе с Эстонией. Все, что нужно знать об этом на данный момент

С четверга, 1 февраля, погранпереход в Нарве закрыли для движения автотранспорта. Но по-прежнему сохраняется возможность пересечь эстонско-российскую границу пешком. Российские власти заявляют, что реконструкционные работы в Ивангороде завершатся к концу 2025 года, а погранпункт планируется открыть только в середине 2026-го, пишет Rus.Postimees.
По прогнозам Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA), в результате закрытия моста для движения транспорта количество пересечений границы сократится на 20 процентов. В то же время в PPA не рекомендуют посещать Россию.
"В центре внимания Налогово-таможенного департамента по-прежнему проверка товаров, на которые распространяются санкции, и закрытие пограничного пункта Нарвы для транспортных средств этого не изменит, – напомнила заместитель гендиректора Налогово-таможенного департамента по таможне Урсула Риймаа. – Большинство нарушений совершается на границе в Нарве пешеходами или пассажирами автобусов, поэтому таможня продолжит работать в Нарве, сохраняя строгий контроль".
Закрытие границы не обошлось без приключений
Руководитель Бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель сказал, что, хотя поздно вечером в среду они получили официальную информацию от российской стороны о закрытии границы для транспортных средств, пересекающих границу, и при планировании своих действий учитывали эти данные, все произошло немного не по плану.
"К сожалению, я должен признать, что это [закрытие границы для движения транспорта] прошло не так гладко", - сказал Пургель, добавив, что когда на часах было 23.00 (по российскому времени 00.00), два грузовика все еще хотели проехать через границу.
"Мы видели, что Россия, похоже, не соблюдала обозначенных временных рамок, но поскольку они (водители) были гражданами Эстонии, мы, естественно, пропустили их. Мы не стали оставлять их в ловушке между двумя пунктами пересечения границы", – отметил он.
Последний грузовик добрался до эстонской стороны в тот момент, когда на мосту уже работала тяжелая техника, которая использовалась для перевозки рулонов колючей проволоки, затем для перемещения находившейся на мосту теплушки и для установки бетонных барьеров, так называемых "зубов дракона".
Поведение российских пограничников было в некотором роде странным: когда эстонская сторона попыталась узнать по официальной линии связи, какова обстановка и сколько машин будет пропущено через шлагбаум после наступления часа икс, их восточные соседи даже не удосужились ответить на звонок.
Какие работы планирует провести Россия
В начале февраля на пограничном переходе в Ивангороде начнутся демонтажные работы существующей инфраструктуры, затем строительно-монтажные работы. По данным Росгранстроя, всего после реконструкции в пункте пропуска будет функционировать 16 полос движения (восемь на въезд и восемь на выезд из РФ), что на две полосы больше, чем сейчас.
Как заявляют в России, пропускная способность вырастет на 22 процента по количеству транспорта - до 1860 транспортных средств в сутки (100 – автобусов, 210 – грузовых транспортных средств, 1550 – легковых автомобилей) и почти на 40 процентов по количеству лиц, пересекающих границу, - до 11 332 человек в сутки.
Основные строительно-монтажные работы в пункте пропуска планируется выполнить за два года с момента начала строительства.
Когда закончится реконструкция и автомобильный пункт пропуска вновь откроется, пока точно неизвестно. Согласно имеющейся на данный момент у Департамента полиции и погранохраны Эстонии информации, пограничный пункт Нарва-Ивангород для автомобилей, вероятно, останется закрытым до конца 2025 года.
Глава таможенной службы Северо-Западного таможенного управления России Александра Виноградова на этой неделе заявил, что погранпункт будет закрыт примерно на два с половиной года, то есть вновь откроется в середине 2026 года.
Также стало известно, что Россия прорабатывает реконструкцию еще нескольких погранпереходов на границе с Эстонией и Латвией, но в текущем году эти работы не начнутся. Об этом заявил начальник службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) РФ Александр Виноградов.
"Сейчас прорабатывается вопрос о реконструкции ряда погранпереходов в регионе, но пока решения не принимались и в этом году вряд ли стоит ожидать новых работ", - цитируют российские СМИ чиновника.
Автобусное сообщение сохранится, но есть нюансы
Автобусное сообщение между Эстонией и Россией через Нарву прерываться не будет, но пассажирам придется пересекать границу пешком и пересаживаться на другой автобус на другой стороне границы.
Так, предприятие SIA Norma-A, осуществляющее пассажирские перевозки под брендом Ecolines, с 1 февраля 2024 года возобновит прямое автобусное сообщение между Ригой и Санкт-Петербургом.
Автобус из Риги в Санкт-Петербург будет ходить один раз в день, пересекая российскую границу в Лухамаа. Поездка займет около 13 часов 40 минут. Из Санкт-Петербурга автобус будет отправляться ежедневно в 22:20, поездка займет около 14 часов 15 минут.
В Ecolines рассказали, что прежние рейсы с пересадкой в Таллине затруднены из-за закрытия на реконструкцию пограничного пункта в Ивангороде.
"Поэтому автобусы из Таллинна будут следовать до северо-восточной границы Эстонии в Нарве, где пассажиры смогут пересечь границу пешком, а затем пересесть на автобус, ожидающий на российской стороне", - сообщили в компании.
Председатель правления Ecolines Андрис Подгорный сказал агентству LЕТА, что компания и раньше выполняла рейсы в Санкт-Петербург и продолжит их выполнять. "Единственное, что меняется сейчас, - это закрытие пограничного перехода в Ивангороде", - пояснил он.
Автобусная компания Lux Express пока продолжает обслуживать маршрут Петербург-Тарту-Рига дважды в день.
"Мы обсуждали планы, как мы могли бы продолжить обслуживание этой линии. Пока мы продолжим обслуживать линии, прибывающие из Санкт-Петербурга, но пассажирам придется пересекать пограничный пункт пешком и пересаживаться на другой автобус", - сказал коммерческий директор Lux Express Ингмар Роос.
По его словам, поддержание работы автобусов, прибывающих из Санкт-Петербурга, необходимо для сохранения трех текущих рейсов Тарту-Рига. Заполняемость автобусов, отправляющихся из Санкт-Петербурга в Ригу, составляет почти 70 процентов, то есть в среднем 30-35 пассажиров. Из них в среднем 16 садятся на автобус в Тарту.
Нарвские автоперевозчики ищут способы выжить после закрытия КПП "Ивангород"
С 1 февраля Россия закроет пограничный пункт в Ивангороде для движения автотранспорта. В связи с этим нарвским автомобильным предприятиям придется искать новые пути и решения для трансграничных перевозок, которые будут занимать больше времени и дороже стоить, пишет Rus.ERR.
"Путь до дома будет примерно на 600 километров длиннее. Мы работаем в рыночной ситуации, у нас большая конкуренция со стороны латвийских и литовских перевозчиков, но для них ничего не изменится. А вот для нас все изменится кардинально", – сказал член правления нарвской транспортной компании Garant Trans Игорь Рабцевич.
В компании Garant Trans работают 43 водителя, но сокращений не будет. От российского направления полностью не откажутся, но большая часть машин будет перенаправлена на европейские перевозки.
Кто и зачем ездит из Эстонии в Россию
Эстония является одним из лидеров в ЕС по количеству жителей, которые ездят в Россию. С первого августа 2023 года власти РФ возобновили выдачу электронных виз для иностранцев.
Электронная виза выдается на основании заявления, заполненного в электронной форме на специальном сайте МИД России. Такая виза стоит около 52 долларов США. Она дает право на однократный въезд сроком до 16 суток. Виза действует два месяца.
В августе прошлого года Rus.Postimees поговорил с теми, кто ездит в РФ, о том, зачем они это делают, что думают о предостережениях властей насчет поездок в РФ и чего опасаются на самом деле.
Большинство практикующих визиты в РФ категорически отказались рассказывать о своих целях даже анонимно. Но ответы тех, кто с нами поговорил, укладываются в несколько причин – родственники, Санкт-Петербург и его культурные достопримечательности, медицина.
Несмотря на небывалый со времен СССР кризис в отношениях Москвы с западными странами, полномасштабную войну в Европе и беспрецедентное санкционное давление на Россию, обычные люди продолжают активно перемещаться через российско-эстонскую границу. В первом полугодии 2023 года количество иностранцев, которые едут в Россию, выросло почти в полтора раза по сравнению с тем же периодом 2022 года.
В январе-июне 2023 года граждане ЕС пересекли границу России 251,6 тыс. раз. Год назад таких визитов было зафиксировано 176,5 тыс., сообщал РБК со ссылкой на данные ФСБ, в чьем подчинении находятся российские пограничники.
Эстония оказалась среди лидеров стран ЕС по количеству своих жителей, которые ездят в РФ – 47,1 тыс. переходов границы. Больше только у Финляндии – 47,3 тыс. Далее идут Германия, Латвия, Литва и Польша.
Поездки жителей Эстонии в РФ являются серьезной угрозой безопасности
Начальник пограничного пункта в Нарве Марек Лийва несколько философски признал, что мир уже не тот, что раньше. По его словам, переломный момент наступил десять лет назад, когда Россия вторглась на Донбасс и присоединила Крым. Нагрузка на пограничников, которые ранее фиксировали около четырех миллионов пересечений границы, не сравнима с сегодняшней.
Через погранпункт в Нарве ежедневно проходит в среднем четыре тысячи человек. Многие из них - обычные мешочники, описал Лийва. Под мешочниками он подразумевает частный перевоз через границу товаров, на которые не распространяются санкции. Сигареты и алкоголь, например, в этот список не попадают. Лийва отметил, что так Эстония пропагандирует здоровый образ жизни.
"Перевозятся продукты питания повседневного спроса и одежда", - перечислил он, добавив, что нередко в багажнике автомобиля можно обнаружить большое количество хлебобулочных изделий: хлеб и выпечку, пирожные и торты.
Нарвский погранпункт.
Tairo Lutter
Эстонские пограничники минимально контактируют с коллегами из России. "Мы общаемся очень редко и только в случаях, связанных с охраной границы", - сказал Лийва, отметив, что основной формой общения сейчас является электронная почта. "У нас нет прямых контактов. Если происходит срочное важное событие, как, например, в четверг, или какое-то нарушение, мы звоним и разъясняем ситуацию".
Нынешний руководитель полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосон ранее заявил, что поездки жителей Эстонии в РФ являются серьезной угрозой безопасности.
"В самой большой опасности находятся те, кто ездит в Россию именно потому, что вербовка теперь преимущественно происходит там, - сказал контрразведчик в мае. - За Эстонией можно очень успешно следить из Брюсселя, Берлина, Осло. Если все европейские службы будут активно сотрудничать, образуя единый фронт, это укрепит и эстонское государство".
Министерство иностранных дел также рекомендовало полностью воздержаться от поездок в Россию: "Мы рекомендуем полностью избегать поездок в Россию. Граждан Эстонии, временно находящихся в России, просим взвесить необходимость пребывания в России и по возможности вернуться в Эстонию".
"В связи с миграционным давлением Эстония может временно закрыть свои пограничные пункты с коротким сроком предварительного уведомления, и тогда возвращение в Эстонию через эти пункты станет невозможным", - объяснил МИД.
"Поэтому важный сигнал для всех жителей нашей страны, что если Эстония временно закроет свою границу, то те, кто находится в России, не смогут вернуться. И поэтому есть очень четкая рекомендация не ездить в Россию. Потому что мы не знаем, когда миграционное давление на наши границы может возрасти до такой степени, что нам придется временно закрыть границы. Но у нас есть такая готовность, и этим руководит Министерство внутренних дел", - сказал Цахкна.
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