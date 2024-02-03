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Умер актер Карл Уэзерс - звезда фильмов "Рокки" и "Хищник"

rus.tvnet.lv
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Актер Карл Уэзерс
Актер Карл Уэзерс Фото: Скриншот с Telegram "Униан"

В четверг, 1 февраля, в возрасте 76 лет скончался актер Карл Уэзерс издание сообщает Deadline со ссылкой на заявление его семьи.

По словам членов семьи, Карл Уэзерс "мирно умер во сне".

Карл Уэзерс сыграл в первых четырех фильмах "Рокки". Его герой - Аполло Крид - сражался с героем Сильвестра Сталлоне.

Актер также играл в фильме "Хищнике" с Арнольдом Шварценеггером.

За роль в сериале "Мандалорец" Уэзерса номинировали на премию "Эмми".

До того, как начать актерскую карьеру в 1970-х годах, он играл в американский футбол, также недолго играл в Канадской футбольной лиге.

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