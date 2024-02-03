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Три человека пострадали в результате нападения мужчины с ножом на вокзале Парижа

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Нападение в Париже
Нападение в Париже Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Утром в субботу, 3 февраля, три человека получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом на Лионском вокзале в Париже. Нападавший был арестован, сообщила полиция.

Задержанный мужчина, национальность которого не разглашается, около 8:00 часов утра по местному времени напал с ножом на людей на вокзале.

По данным полиции, один человек получил серьезные ранения, еще двое получили легкие травмы.

"Подозреваемый не выкрикивал никаких религиозных лозунгов во время нападения", - сообщил источник в полиции.

"Он показал полиции итальянские водительские права", - добавили в полиции.

На Лионском вокзале останавливаются местные поезда, а также поезда в Швейцарию и Италию.

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