В Англии двое подростков приговорены к пожизненному заключению за жестокое убийство трансгендера

Трансгендерная девушка была убита двумя подростками - 16-летним парнем Рэтклиффом и 15-летней девушкой Скарлетт.

Судья сказал, что у обоих было злонамеренное желание убить жертву, учитывая ее личность.

Двое подростков не проявили никаких эмоций, когда был вынесен приговор.

Фото: AFP/SCANPIX

В зале суда также присутствовали семьи и родственники осужденных подростков. В конце слушания можно было увидеть, как мать девушки плакала.

Мать погибшей Брианны, Эстер, сказала, что самым трудным было признать, что одним из преступников был кто-то, кого она считала другом ее дочери. Сестра Брианны, Алисия, также сказала, что ей будет трудно доверять другим молодым людям.

В тот день двое подростков нанесли Брианне 28 ножевых ранений - в спину, грудь, горло, легкие, сердце и другие места.

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