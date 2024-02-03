В Англии двое подростков приговорены к пожизненному заключению за жестокое убийство трансгендера

В конце 2023 года 16-летнюю трансгендерную девушку Брианну Гей несколько человек заманили в парк и жестоко зарезали. Суд приговорил убийц к пожизненному заключению за содеянное, сообщает BBC.
Трансгендерная девушка была убита двумя подростками - 16-летним парнем Рэтклиффом и 15-летней девушкой Скарлетт.
Судья сказал, что у обоих было злонамеренное желание убить жертву, учитывая ее личность.
Двое подростков не проявили никаких эмоций, когда был вынесен приговор.
В зале суда также присутствовали семьи и родственники осужденных подростков. В конце слушания можно было увидеть, как мать девушки плакала.
Мать погибшей Брианны, Эстер, сказала, что самым трудным было признать, что одним из преступников был кто-то, кого она считала другом ее дочери. Сестра Брианны, Алисия, также сказала, что ей будет трудно доверять другим молодым людям.
В тот день двое подростков нанесли Брианне 28 ножевых ранений - в спину, грудь, горло, легкие, сердце и другие места.
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