Видео ⟩ В Болдерае во время пожара погиб мужчина. Родственники не могут доказать их родство

Мужчину на фотографии зовут Илгонис Лосанс. 56-летний рижанин жил в небольшом садовом домике без электричества и канализации. Женщина по имени Зента часто навещала его.

Однако 8 декабря они погибли в результате пожара. Домик сгорел дотла, и пожарные обнаружили там только останки жильцов.

За пару месяцев до смерти родственники подарили Илгонису белую детскую коляску, чтобы инвалиду 2-й группы было легче передвигаться. Средство для ходьбы оказалось важным даже после смерти владельца.

Родственник во время просмотра передачи Degpunktā увидел в кадрах подаренную тележку и понял, что с Илгонисом произошел несчастный случай.

Увиденное в сюжете было единственной доступной информацией о судьбе родственника. На следующий день члены семьи обратились в полицейский участок Болдераи с требованием похоронить Илгониса.

Родственник Илгониса - брат его матери Виталий - уже сдал генетический тест, но результаты не выявили родства.

Родственники в отчаянии - осталось всего несколько дней до того, как усопшего похоронят анонимно за счет муниципалитета.

Ситуация ужасная, признает присяжный адвокат Янис Беровскис. На этом этапе рекомендуемым действием со стороны семьи может быть борьба за продление расследования. Тогда, возможно, можно будет повторить генетический тест.

Полиция пока еще готовит ответ о конкретной ситуации и о том, какие варианты есть у родственников погибшего.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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