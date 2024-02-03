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Фото ⟩ ДТП в Таллинне: автомобиль врезался в стену отеля Hilton

Мейнхард Пулк rus.postimees.ee
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В субботу, 3 февраля, около восьми утра на улице Крейцвальди произошло ДТП, в результате которого автомобиль Volkswagen врезался в стену отеля Hilton, пишет Rus.Postimees.

По предварительным данным, мужчина за рулем Jaguar ехал по улице Кундери в сторону Лаагна-теэ, но перед перекрестком Крейцвальди не заметил знак «Уступи дорогу» и выехал на перекресток, где столкнулся с автомобилем Volkswagen, сообщили Postimees в Департаменте полиции и погранохраны.

В результате столкновения Volkswagen врезался в стену отеля Hilton. Пассажирка Jaguar была доставлена в больницу для проверки состояния здоровья, остальные люди в ДТП не пострадали.

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