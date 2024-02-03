Определились финалисты национального отбора на "Евровидение"

В субботу, 3 февраля, состоялся первый полуфинал национального отбора на конкурс "Евровидение" - Supernova, где определились 10 финалистов, которые будут бороться 10 февраля за возможность представлять Латвию.
Во время прямой трансляции полуфинала не менее важны были звонки зрителей и СМС-голосование, а также рейтинг жюри.
После первого полуфинала стало известно, что в финал выходят:
- Funkinbiz - Na Chystu Vodu,
- Alekss Silvers - For the Show,
- Vēstulēs - kur?,
- Papīra lidmašīnas - Mind Breaker,
- Avéi - Mine,
- Saint Levića - Tick-Tock,
- Dons - Hollow,
- Ecto - Outsider,
- Katrīna Gupalo (Катрина Гупало) - The Cat’s Song,
- Edvards Strazdiņš (Эдвард Страздиньш) - Rock n' Roll Supernova.
Победитель конкурса Supernova, который будет определен 10 февраля путем голосования жюри и зрителей, получит возможность представлять Латвию на международном конкурсе песни "Евровидение" в шведском городе Мальмё.
Напомним, что представитель Латвии выступит во второй части второго полуфинала конкурса песни "Евровидение" 9 мая.
Отбор песен и исполнителей в полуфинал конкурса Supernova определяло выбранное LTV жюри, в состав которого вошли представители латвийской музыкальной и шоу-бизнес-индустрии, представители телевидения, а также зарубежные эксперты. Из соображений безопасности имена представителей жюри также будут раскрыты в этом году только после международного конкурса песни "Евровидение" в мае.
Напомним, в прошлом году Латвию на международном песенном конкурсе "Евровидение" представляла группа Sudden Lights с песней Aijā. В национальном отборе эта песня заняла первое место по оценке как зрителей, так и жюри. К сожалению, Sudden Lights не смогли выйти в финал "Евровидения".
Это был шестой раз подряд, когда Латвия не вышла в финал. Стоит отметить, что Латвия была первой за чертой и от выхода в финал нас отделяло всего три очка.
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