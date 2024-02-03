Определились финалисты национального отбора на "Евровидение"

Во время прямой трансляции полуфинала не менее важны были звонки зрителей и СМС-голосование, а также рейтинг жюри.

После первого полуфинала стало известно, что в финал выходят:

Funkinbiz - Na Chystu Vodu, Alekss Silvers - For the Show, Vēstulēs - kur?, Papīra lidmašīnas - Mind Breaker, Avéi - Mine, Saint Levića - Tick-Tock, Dons - Hollow, Ecto - Outsider, Katrīna Gupalo (Катрина Гупало) - The Cat’s Song, Edvards Strazdiņš (Эдвард Страздиньш) - Rock n' Roll Supernova.

Победитель конкурса Supernova, который будет определен 10 февраля путем голосования жюри и зрителей, получит возможность представлять Латвию на международном конкурсе песни "Евровидение" в шведском городе Мальмё.

Напомним, что представитель Латвии выступит во второй части второго полуфинала конкурса песни "Евровидение" 9 мая.

Отбор песен и исполнителей в полуфинал конкурса Supernova определяло выбранное LTV жюри, в состав которого вошли представители латвийской музыкальной и шоу-бизнес-индустрии, представители телевидения, а также зарубежные эксперты. Из соображений безопасности имена представителей жюри также будут раскрыты в этом году только после международного конкурса песни "Евровидение" в мае.

Напомним, в прошлом году Латвию на международном песенном конкурсе "Евровидение" представляла группа Sudden Lights с песней Aijā. В национальном отборе эта песня заняла первое место по оценке как зрителей, так и жюри. К сожалению, Sudden Lights не смогли выйти в финал "Евровидения".

Это был шестой раз подряд, когда Латвия не вышла в финал. Стоит отметить, что Латвия была первой за чертой и от выхода в финал нас отделяло всего три очка.

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