В Лисичанске в результате обстрела погибли 28 человек

Данные о погибших приводят российские информагентства со ссылкой на МЧС и местную администрацию.

Леонид Пасечник, назначенный Москвой руководить оккупированной Луганской областью, объявил траур по погибшим.

Изначально сообщалось, что под обломками здания могут находиться около 40 человек. Судя по сообщениям, число жертв может еще возрасти.

Лисичанск Фото: BBC русская служба

Российские агентства ТАСС и РИА Новости, сообщающие о жертвах обстрела, основываются на сведениях, полученных от властей самопровозглашенной ЛНР.

Глава «Минздрава ЛНР» Наталия Пащенко заявила, что состояние пяти раненых после обстрела Лисичанска тяжелое, нескольких человек госпитализируют в Луганск.

Детей среди погибших, как сообщается, нет, средний возраст погибших - 30-40 лет.

Украинские власти пока не комментировали обстрел Лисичанска.

На фотографиях с места удара видна вывеска на здании: «ресторан Адриатик». Фото: BBC русская служба

Лисичанск попал под обстрел в субботу в 14:20

Подконтрольный России Луганский информационный центр сообщил, что Украина обстреляла пекарню с использованием поставленной США высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS.

Пока неясно, на чем это утверждение основывается, Би-би-си не может подтвердить эту информацию.

На фотографиях с места удара видна вывеска на здании: «ресторан Адриатик». В Лисичанске действительно был такой ресторан украинской кухни на Московской улице, 167а. Местные жители также пишут в соцсетях о том, что под удар попало здание ресторана.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от международных организаций «скорейшего безоговорочного осуждения» этого обстрела.

Лисичанск находится недалеко от линии фронта, до росссийского вторжения в феврале 2022 года в городе проживало около 111 тыс. человек.

Россия взяла Лисичанск под свой контроль летом 2022 года после ожесточенных боев.

"Контекст" Фото: BBC

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Оранжевая черта Фото: BBC