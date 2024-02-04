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Видео ⟩ ISW: Кремль пытается ограничить информацию о протестах жен мобилизованных (2)

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что на акции протеста в Москве были временно задержаны не протестующие, а в основном журналисты, чтобы ограничить освещение событий. 

Весьма вероятно, что Кремль хотел "подавить возможное возрождение более широкого антиправительственного общественного движения в поддержку российских солдат", пишет базирующийся в Вашингтоне аналитический центр.

Российские государственные СМИ практически не освещали протесты жен российских солдат с требованием вернуть их мужей из Украины. Однако прокремлевские СМИ сообщили, что прокуратура Москвы предупредила о недопустимости участия в демонстрации.

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