Институт изучения войны (ISW) сообщает, что на акции протеста в Москве были временно задержаны не протестующие, а в основном журналисты, чтобы ограничить освещение событий.
Весьма вероятно, что Кремль хотел "подавить возможное возрождение более широкого антиправительственного общественного движения в поддержку российских солдат", пишет базирующийся в Вашингтоне аналитический центр.
Российские государственные СМИ практически не освещали протесты жен российских солдат с требованием вернуть их мужей из Украины. Однако прокремлевские СМИ сообщили, что прокуратура Москвы предупредила о недопустимости участия в демонстрации.
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