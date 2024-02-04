Весной в Латвии пройдут четыре масштабных международных военных учения

В марте пройдут учения Crystal Arrow. Это будут учения по сертификации боевых групп расширенного присутствия НАТО в Латвии и учения штаба и подразделений механизированной пехотной бригады Национальных вооруженных сил (НВС) для улучшения командования, планирования и проведения операций.

В апреле пройдут тактические полевые учения Solar Eclipse IV для специалистов боевого обеспечения, посвященные поддержке непрямым огнем в глубоком бою.

Международные региональные военные учения Saber Strike, организованные командованием вооруженных сил США в Европе и Африке, запланированы на апрель и май. НВС примет участие в учениях, чтобы отработать взаимодействие подразделений в тактических операциях, а также провести тактический марш.

В июне состоятся учения Baltops, крупнейшие и наиболее сложные военно-морские учения в регионе Балтийского моря.

В каждых учениях в Латвии примут участие более 500 иностранных военнослужащих.

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