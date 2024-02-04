Пожар в Риге: спасатели вывели людей из дома с помощью масок

В 13:48 VUGD получила вызов на улицу Лубанас в Риге, где в двухэтажном доме горела кухня площадью 12 квадратных метров.

Пожарные спасли двух человек из квартиры на втором этаже с помощью спасательных масок.

Еще один человек был спасен с балкона первого этажа. До прибытия пожарных из здания эвакуировались девять человек, один из которых пострадал во время пожара.

В 15:39 пожар был ликвидирован.

В 21:23 в VUGD поступил вызов на улицу Виршу в Риге, где в квартире на втором этаже жилого дома горел стол на площади один квадратный метр. В результате пожара пострадал один человек. Пожар был ликвидирован до прибытия VUGD.

Всего за сутки в VUGD поступило 38 вызовов - семь на пожаротушение, 23 на спасательные работы, и еще восемь вызовов были ложными.

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