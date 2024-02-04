Умер последний наследный принц Италии Виктор Эммануил

Виктор Эммануил был последним официальным наследным принцем Италии и долгое время возглавлял династию после смерти своего отца.

В средние века династия правила Савойей, территория которой сейчас разделена между Италией, Францией и Швейцарией, и Пьемонтом, расположенным на территории современной северной Италии.

Между 1861 и 1946 годами из этой династии происходили также итальянские короли.

На референдуме, состоявшемся в 1946 году, итальянцы незначительным большинством решили отказаться от монархии, а отцу Виктора Эммануэля - Умберто II - пришлось отправиться в изгнание в Швейцарию всего через три недели после восхождения на престол.

Поэтому Виктор Эммануил официально был наследным принцем всего месяц и большую часть жизни провел за пределами Италии.

Отец Умберто II, Виктор Эммануил III, отрекшийся от престола в пользу сына после Второй мировой войны, испортил свою репутацию в глазах многих итальянцев из-за своих связей с фашистами.

В 1922 году он поручил формирование правительства Бенито Муссолини, который со временем установил диктаторский режим.

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