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Умер последний наследный принц Италии Виктор Эммануил

rus.tvnet.lv
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Италия
Италия Фото: SIPA/Scanpix

86 gadu vecumā savas ģimenes lokā Ženēvā miris pēdējā Itālijas karaļa dēls Savojas un Neapoles princis Viktors Emanuels, paziņojis Savojas dinastijas nams.

Виктор Эммануил был последним официальным наследным принцем Италии и долгое время возглавлял династию после смерти своего отца.

В средние века династия правила Савойей, территория которой сейчас разделена между Италией, Францией и Швейцарией, и Пьемонтом, расположенным на территории современной северной Италии.

Между 1861 и 1946 годами из этой династии происходили также итальянские короли.

На референдуме, состоявшемся в 1946 году, итальянцы незначительным большинством решили отказаться от монархии, а отцу Виктора Эммануэля - Умберто II - пришлось отправиться в изгнание в Швейцарию всего через три недели после восхождения на престол.

Поэтому Виктор Эммануил официально был наследным принцем всего месяц и большую часть жизни провел за пределами Италии.

Отец Умберто II, Виктор Эммануил III, отрекшийся от престола в пользу сына после Второй мировой войны, испортил свою репутацию в глазах многих итальянцев из-за своих связей с фашистами.

В 1922 году он поручил формирование правительства Бенито Муссолини, который со временем установил диктаторский режим.

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