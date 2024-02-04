СМИ: в России пропал "заменитель" Пригожина

"Лотос перестал выходить на связь", - сообщил один из провоенных российских Telegram-каналов со ссылкой на свой источник.

По неподтвержденной информации, Елизарова задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

Ранее RUS TVNET сообщал, что, по мнению американского Института изучения войны (ISW), президент России Владимир Путин "почти наверняка" отдал приказ военному командованию РФ сбить самолет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Напомним, что в среду, 23 августа, недалеко от села Куженкино в Тверской области России разбился принадлежавший основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину самолет. Гибель Пригожина и его "правой руки" Дмитрия Уткина подтвердили издание "Фонтанка", председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и провластный телеканал "Царьград". Позднее смерть Пригожина подтвердила Росавиация.

Как уточнили в МЧС РФ, разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. К ночи поисковая операция на месте крушения самолета была завершена, были обнаружены останки всех десяти человек, находившихся в самолете.

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