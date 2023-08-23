Видео ⟩ Крушение самолета в Тверской области: Росавиация подтвердила гибель Евгения Пригожина

В 23 часа по латвийскому времени гибель Пригожина подтвердило российское агентство ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Росавиация опубликовала список погибших, среди них действительно указан Евгений Пригожин: Пассажиры: Пропустин Сергей, Макарян Евгений, Тотмин Александр, Чекалов Валерий, Уткин Дмитрий, Матусеев Николай, Пригожин Евгений. Члены экипажа: Левшин Алексей, командир; Каримов Рустам, второй пилот; Распопова Кристина, бортпроводник.

"Медуза" сообщает, что по информации близкого к ЧВК Вагнера Telegram-канала Grey Zone, самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО. Официального подтверждения этой информации нет.

Как пишет РБК, следствие рассматривает все версии крушения самолета — ошибку пилотирования, технические неполадки, внешнее воздействие.

Baza со ссылкой на Flightradar сообщила, что самолет не снижался перед падением, а пропал с радаров при наборе высоты.

"Медуза" со ссылкой на ВЧК-ОГПУ отмечает, что во время полета бизнес-джета в небе прозвучало два взрыва. Крыло и стабилизатор упали на станции Куженкино, а фюзеляж и крыло упали на село Куженкино в двух километрах от бывшей фермы.

Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование обстоятельств и причин авиапроисшествия в Тверской области, пишет "Дождь".

"Комиссия Росавиации приступает к первоначальным действиям на месте происшествия, а также начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полета, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования", - сказано в сообщении.

Как сообщает "Фонтанка", второй бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, который также принадлежит Евгению Пригожину, приземлился в Москве.

Отметим, что 23 августа исполняется ровно два месяца с мятежа Пригожина, когда тот "пошел на Москву".