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Видео ⟩ Крушение самолета в Тверской области: Росавиация подтвердила гибель Евгения Пригожина

Дополнено в 23:08
rus.tvnet.lv
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Фото: twitter.com

В среду, 23 августа, недалеко от села Куженкино в Тверской области России разбился принадлежавший основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину самолет. Гибель Пригожина и его "правой руки" Дмитрия Уткина подтвердили издание "Фонтанка", председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и провластный телеканал Царьград. Позднее смерть Пригожина подтвердила Росавиация, сообщило в Telegram российское агентство ТАСС.

Как сообщает РБК, по данным МЧС, на борту находились десять человек, три из которых - члены экипажа. Выживших в результате крушения нет.

Как уточнили в МЧС, разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Спасатели проводят работы на месте крушения, по информации РИА "Новости", обнаружены тела восьми погибших.

Позднее агентство ТАСС сообщило, что из-под обломков достали тела семи погибших.

По данным Baza, найденные на месте крушения самолета тела сильно обгорели и для их идентификации, скорее, всего потребуется экспертиза ДНК.

Телеведущая Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале, что разбившийся самолет предположительно принадлежал основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

В Росавиации подтвердили, что разбившийся самолет — это бизнес-джет Embraer. По данным ведомства, среди пассажиров значится фамилия и имя Евгения Пригожина.

Евгений Пригожин действительно владеет самолетом Embraer Legacy 600, бортовой номер самолета - RA-02795, отмечает Русская служба ВВС.

Российские СМИ пишут, что на борту упавшего самолета Пригожина был также и его заместитель - Дмитрий Уткин.

По информации белорусского издания "Зеркало", гибель Евгения Пригожина и его "правой руки" Дмитрия Уткина подтвердили издание "Фонтанка" и председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Только что общался с выдающимися "музыкантами". Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию", - написал он в Telegram.

Позднее информацию о крушении самолета Пригожина подтвердил российский телеканал "Россия 24".

Провластный телеканал "Царьград" со ссылкой на свои источники сообщил, что Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин погибли при крушении самолета. Их тела предварительно опознали.

Информацию о смерти Пригожина подтвердил также связанный с ЧВК "Вагнер" Telegram-канал Grey Zone.

"Руководитель "Группы Вагнера", Герой России, настоящий патриот своей Родины - Евгений Викторович Пригожин погиб в результате действий предателей России. Но даже в Аду он будет лучшим! Слава России", - говорится в сообщении.

В 23 часа по латвийскому времени гибель Пригожина подтвердило российское агентство ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Росавиация опубликовала список погибших, среди них действительно указан Евгений Пригожин: 

Пассажиры: Пропустин Сергей, Макарян Евгений, Тотмин Александр, Чекалов Валерий, Уткин Дмитрий, Матусеев Николай, Пригожин Евгений.

Члены экипажа: Левшин Алексей, командир; Каримов Рустам, второй пилот; Распопова Кристина, бортпроводник.

"Медуза" сообщает, что по информации близкого к ЧВК Вагнера Telegram-канала Grey Zone, самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО. Официального подтверждения этой информации нет.

Как пишет РБК, следствие рассматривает все версии крушения самолета — ошибку пилотирования, технические неполадки, внешнее воздействие.

Baza со ссылкой на Flightradar сообщила, что самолет не снижался перед падением, а пропал с радаров при наборе высоты.

"Медуза" со ссылкой на ВЧК-ОГПУ отмечает, что во время полета бизнес-джета в небе прозвучало два взрыва. Крыло и стабилизатор упали на станции Куженкино, а фюзеляж и крыло упали на село Куженкино в двух километрах от бывшей фермы.

Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование обстоятельств и причин авиапроисшествия в Тверской области, пишет "Дождь".

"Комиссия Росавиации приступает к первоначальным действиям на месте происшествия, а также начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полета, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования", - сказано в сообщении.

Как сообщает "Фонтанка", второй бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, который также принадлежит Евгению Пригожину, приземлился в Москве.

Отметим, что 23 августа исполняется ровно два месяца с мятежа Пригожина, когда тот "пошел на Москву".

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