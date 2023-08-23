В среду, 23 августа, недалеко от села Куженкино в Тверской области России разбился принадлежавший основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину самолет. Гибель Пригожина и его "правой руки" Дмитрия Уткина подтвердили издание "Фонтанка", председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и провластный телеканал Царьград. Позднее смерть Пригожина подтвердила Росавиация, сообщило в Telegram российское агентство ТАСС.
Видео ⟩ Крушение самолета в Тверской области: Росавиация подтвердила гибель Евгения Пригожина
Как сообщает РБК, по данным МЧС, на борту находились десять человек, три из которых - члены экипажа. Выживших в результате крушения нет.
Russian telegram channels show (graphic) video of wreckage of plane on which Prigozhin and Utkin/Wagner were registered to have flown. Still anticipating evidence that Prigozhin did fly on that plane (and didn't just send a decoy). pic.twitter.com/ycLcPOWIDa— Christo Grozev (@christogrozev) August 23, 2023
Как уточнили в МЧС, разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Спасатели проводят работы на месте крушения, по информации РИА "Новости", обнаружены тела восьми погибших.
Позднее агентство ТАСС сообщило, что из-под обломков достали тела семи погибших.
По данным Baza, найденные на месте крушения самолета тела сильно обгорели и для их идентификации, скорее, всего потребуется экспертиза ДНК.
Телеведущая Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале, что разбившийся самолет предположительно принадлежал основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.
В Росавиации подтвердили, что разбившийся самолет — это бизнес-джет Embraer. По данным ведомства, среди пассажиров значится фамилия и имя Евгения Пригожина.
Евгений Пригожин действительно владеет самолетом Embraer Legacy 600, бортовой номер самолета - RA-02795, отмечает Русская служба ВВС.
❗️Aircraft belonging to #Wagner PMC head #Prigozhin crashed in Russia.— KyivPost (@KyivPost) August 23, 2023
All passengers on the aircraft were killed. Wagner founder Prigozhin allegedly was among the passengers of the plane, Russian media reported. pic.twitter.com/i5j29Db2Lh
Российские СМИ пишут, что на борту упавшего самолета Пригожина был также и его заместитель - Дмитрий Уткин.
По информации белорусского издания "Зеркало", гибель Евгения Пригожина и его "правой руки" Дмитрия Уткина подтвердили издание "Фонтанка" и председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Только что общался с выдающимися "музыкантами". Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию", - написал он в Telegram.
Позднее информацию о крушении самолета Пригожина подтвердил российский телеканал "Россия 24".
Провластный телеканал "Царьград" со ссылкой на свои источники сообщил, что Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин погибли при крушении самолета. Их тела предварительно опознали.
Информацию о смерти Пригожина подтвердил также связанный с ЧВК "Вагнер" Telegram-канал Grey Zone.
"Руководитель "Группы Вагнера", Герой России, настоящий патриот своей Родины - Евгений Викторович Пригожин погиб в результате действий предателей России. Но даже в Аду он будет лучшим! Слава России", - говорится в сообщении.
В 23 часа по латвийскому времени гибель Пригожина подтвердило российское агентство ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
Росавиация опубликовала список погибших, среди них действительно указан Евгений Пригожин:
Пассажиры: Пропустин Сергей, Макарян Евгений, Тотмин Александр, Чекалов Валерий, Уткин Дмитрий, Матусеев Николай, Пригожин Евгений.
Члены экипажа: Левшин Алексей, командир; Каримов Рустам, второй пилот; Распопова Кристина, бортпроводник.
"Медуза" сообщает, что по информации близкого к ЧВК Вагнера Telegram-канала Grey Zone, самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО. Официального подтверждения этой информации нет.
Как пишет РБК, следствие рассматривает все версии крушения самолета — ошибку пилотирования, технические неполадки, внешнее воздействие.
Baza со ссылкой на Flightradar сообщила, что самолет не снижался перед падением, а пропал с радаров при наборе высоты.
"Медуза" со ссылкой на ВЧК-ОГПУ отмечает, что во время полета бизнес-джета в небе прозвучало два взрыва. Крыло и стабилизатор упали на станции Куженкино, а фюзеляж и крыло упали на село Куженкино в двух километрах от бывшей фермы.
Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование обстоятельств и причин авиапроисшествия в Тверской области, пишет "Дождь".
"Комиссия Росавиации приступает к первоначальным действиям на месте происшествия, а также начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полета, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования", - сказано в сообщении.
Как сообщает "Фонтанка", второй бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, который также принадлежит Евгению Пригожину, приземлился в Москве.
Отметим, что 23 августа исполняется ровно два месяца с мятежа Пригожина, когда тот "пошел на Москву".
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