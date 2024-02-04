Фоторадары по-прежнему фиксируют много нарушений автомобилей с российскими номерами

С 15 февраля Госполиция будет обязана останавливать такие автомобили. Исключением станет перевозка дипломатов и сотрудников посольств. Автомобили с российскими номерами, которые будут задекларированы для транзита в CSDD, должны будут пересечь Латвию в течение 24 часов. В случае нарушения последует как штраф, так и конфискация автомобиля.

В Минюсте утверждают, что конфискация российских автомобилей не создаст рисков международного судопроизводства. Во время гибридной угрозы общественная безопасность будет усилена за счет удаления с латвийских дорог подпадающих под санкции транспортных средств.

Полиция указывает на еще одну проблему. В прошлом году в личном порядке зафиксировано 530 нарушений ПДД автомобилями, зарегистрированными в России. Большая часть штрафов оплачена, утверждают стражи порядка. Однако за нарушения скорости, зафиксированные фоторадарами, Латвия не может получить информацию о владельце транспортного средства, и наказывать их не за что, поскольку у нас нет договора о сотрудничестве с третьими странами.

В последнее время количество автомобилей с российскими номерами, нарушивших скоростной режим, снижается, но оно по-прежнему велико, поясняют в полиции.

Изначально Министерство юстиции планировало конфисковывать машины, зарегистрированные не только в России, но и в Беларуси. Однако позже от этой идеи отказались.

Дополнительные ресурсы для выполнения новых обязанностей Государственной полиции не были выделены, и специальные рейды проводиться не будут. То, что наблюдалось летом, когда выходцы из России ставили на свои машины фальшивые номера, сейчас не наблюдается.

В прошлом году автомобилисты из третьих стран совершили 50 тысяч нарушений. Некоторые превысили скорость даже 200 раз. Однако их нельзя привлечь к ответственности. На этой неделе Сейм ужесточил штрафы для нарушителей скорости, поскольку на дорогах критически много смертей. Однако водителей из третьих стран это не затронет. И плана, как это изменить, нет.

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