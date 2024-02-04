Фоторадары по-прежнему фиксируют много нарушений автомобилей с российскими номерами

Уже в этом месяце с улиц Латвии должны исчезнуть автомобили с российскими номерами. Регламент ЕС предусматривает, что санкциям подвержены и частные транспортные средства, зарегистрированные в стране-агрессоре. Если не получится доказать, что автомобиль едет через нашу страну транзитом, то полиция обязана будет конфисковать транспортное средство и передать Украине, сообщает передача Nekā personīga.
В полночь в четверг в центре Риги символически сняли буквы с Дома Москвы. Филиал страны-агрессора с гербом Москвы теперь в прошлом. Здание специальным законом было передано в собственность латвийского государства. И записано в Земельной книге на имя Министерства сообщения.
Вскоре с наших улиц должно пропасть еще одно явление, ежедневно напоминающее о присутствии России - автомобили с российскими номерами. С осени прошлого года этим авто запрещено въезжать в Евросоюз, пересекая латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границу. За это время было 16 попыток нарушить запрет. Однако на внутренних границах ЕС контроля нет, поэтому и невозможно проверить, как долго автомобиль находится в Латвии.
В сентябре Еврокомиссия опубликовала разъяснение постановления об ограничительных мерах, связанных с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине. В разъяснении говорится, что государства-члены не должны допускать на территорию Евросоюза автомобили, зарегистрированные в России, поскольку это считается нарушением санкций.
Запрет относится не только к коммерческому, но и к частному транспорту. Несколько дней спустя Еврокомиссия дополнила разъяснение, отметив, что соразмерное применение санкций - в ведении каждой страны.
Помимо стран Балтии, запрет на въезд автомобилей с российскими номерами на данный момент ввели Польша, Финляндия, Болгария и Норвегия. Германия такие автомобили уже конфискует. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал запрет Евросоюза проявлением нацизма.
Осенью Латвия приняла закон, запрещающий движение автомобилей с российскими номерами по латвийским дорогам. Если закон нарушен, машину могут конфисковать. Поправки к закону предусматривают трехмесячный переходный период, в течение которого автомобили с российскими номерами должны быть перерегистрированы или выехать.
"За" в ноябре проголосовали все депутаты, кроме партии Алексея Росликова. "Латвия на первом месте" воздержалась.
В Дирекции безопасности дорожного движения сообщили, что латвийские номерные знаки зарегистрированы на 46 автомобилях (с 1 января прошлого года), что на общем фоне ничтожная цифра. Этому может быть несколько объяснений. Транспортные средства, предназначенные для российского рынка, зачастую не соответствуют европейским стандартам.
До того, как полиция получит право конфисковывать автомобили с российскими номерами, осталось чуть больше недели. Ни один государственный орган не может сказать, сколько таких машин еще находится на нашей территории.
В Юрмале и особенно в столице в районе Старой Риги и в тихом центре можно заметить несколько машин с российскими номерами. Дорогой и эксклюзивный автомобиль Porsche имеет в окне разрешение на парковку от Rīgas satiksme. Такие карты могут приобрести только жители, задекларированные в Риге. Водитель автомобиля утверждает, что знает о запрете. И покинет Латвию.
С 15 февраля Госполиция будет обязана останавливать такие автомобили. Исключением станет перевозка дипломатов и сотрудников посольств. Автомобили с российскими номерами, которые будут задекларированы для транзита в CSDD, должны будут пересечь Латвию в течение 24 часов. В случае нарушения последует как штраф, так и конфискация автомобиля.
В Минюсте утверждают, что конфискация российских автомобилей не создаст рисков международного судопроизводства. Во время гибридной угрозы общественная безопасность будет усилена за счет удаления с латвийских дорог подпадающих под санкции транспортных средств.
Полиция указывает на еще одну проблему. В прошлом году в личном порядке зафиксировано 530 нарушений ПДД автомобилями, зарегистрированными в России. Большая часть штрафов оплачена, утверждают стражи порядка. Однако за нарушения скорости, зафиксированные фоторадарами, Латвия не может получить информацию о владельце транспортного средства, и наказывать их не за что, поскольку у нас нет договора о сотрудничестве с третьими странами.
В последнее время количество автомобилей с российскими номерами, нарушивших скоростной режим, снижается, но оно по-прежнему велико, поясняют в полиции.
Изначально Министерство юстиции планировало конфисковывать машины, зарегистрированные не только в России, но и в Беларуси. Однако позже от этой идеи отказались.
Дополнительные ресурсы для выполнения новых обязанностей Государственной полиции не были выделены, и специальные рейды проводиться не будут. То, что наблюдалось летом, когда выходцы из России ставили на свои машины фальшивые номера, сейчас не наблюдается.
В прошлом году автомобилисты из третьих стран совершили 50 тысяч нарушений. Некоторые превысили скорость даже 200 раз. Однако их нельзя привлечь к ответственности. На этой неделе Сейм ужесточил штрафы для нарушителей скорости, поскольку на дорогах критически много смертей. Однако водителей из третьих стран это не затронет. И плана, как это изменить, нет.
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