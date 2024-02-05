Видео и фото ⟩ В 16 городах Латвии проходят протесты фермеров

Акции протеста проходят в Лиепае, Салдусе, Талси, Тукумсе, Кулдиге, Елгаве, Добеле, Бауске, Екабпилсе, Айзкраукле, Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Гулбене, Лимбажи и Огре. Представители организации предупреждают, что во время протестов будет использоваться сельскохозяйственная техника, поэтому следует ожидать ограничений движения.

Протестующие собирались с 10:00, а сами протесты начнутся в 11:00, причем в каждом городе будет свой маршрут.

Как рассказал представитель "Крестьянского Сейма" Юрис Лаздиньш, первый этап протестов планируется провести мирно, фермеры соберутся в заранее определенных местах в каждом регионе Латвии. "Во время протестов мы призываем участников не мешать движению оперативного транспорта и уважать мирное передвижение сельскохозяйственной и другой техники", - говорит он.

Лаздиньш ранее сообщил агентству LETA, что после внеочередного собрания фермеров в ноябре прошлого года, на котором они представили Министерству земледелия и министру Арманду Краузе свои требования по улучшению отрасли, до сих пор было выполнено только одно.

"Чаша терпения латвийских фермеров переполнена. С сожалением приходится констатировать, что нынешнее правительство особенно выделяется своим высокомерием и безразличием", - сказал Лаздиньш.

В ходе акции протеста фермеры добиваются немедленного запрета на импорт российских и белорусских продуктов питания без переходного периода, восстановления сниженной 5-процентной ставки налога на добавленную стоимость на латвийские фрукты и овощи, уменьшения бюрократических проволочек в сельскохозяйственном секторе, расширения доступа к программам развития и оборотного капитала, а также отказа от отягощений земель со стороны государства и других ограничений на землепользование.

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