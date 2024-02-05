Названы лучшие фильмы Латвии

Вечером, 4 февраля, были вручены латвийские кинематографические награды "Большой Кристап" (Lielais Kristaps). Звание лучшего художественного фильма года получил фильм режиссера Эльзы Гауи "Открытка из Рима".
Больше всего наград – четыре – получил фильм "Бесстыжие" режиссёра Айка Карапетяна. По три награды получили мультфильм "Закон сердца" и многосерийный фильм "Советские джинсы".
Награду за пожизненный вклад в латвийское кино получила деятель искусств, многолетний специалист Союза кинематографистов Латвии Иева Романова. "У меня была яркая и интересная жизнь, и я благодарна за это", - признался она после получения премии.
"Я провела его с чрезвычайно интересными и творческими людьми. У меня были замечательные помощники и в киноработе, и в Союзе кино. У меня были замечательные режиссеры, и операторы, и съемочные группы - одна лучше другой. Спасибо всем!".
"Все будет хорошо" режиссера Станислава Токалова признан лучшим полнометражным документальным фильмом, лучшим анимационным фильмом - "Закон сердца" режиссера Розы Стиебры, а "Советские джинсы" режиссеров Токалова и Юриса Курситиеса стали лучшим многосерийным фильмом.
Лучшим короткометражным художественным фильмом был признан фильм Арманда Зача Resistance is Futile, а лучшим короткометражным документальным фильмом признан фильм "Латвийский код. Серенада полнолуния" режиссеров Марциса и Лауры Абеле.
Лучшим дебютным фильмом этого года является "Дышать под водой" (Elpot zem ūdens) режиссёра Роналда Межмача, а лучшим студенческим фильмом признана "Исповедь моего детского тела" (Mana bērnības ķermeņa atzīšanās) режиссёра Эмилии Каретниковой.
Анимационный фильм "В конце концов" (Beigu beigas) режиссера Линды Стуре получил высокую оценку жюри за лаконичный и точный сюжет, глубоко трогательный, деликатно и экзистенциально изображающий традиции Латгалии.
Карапетян был признан лучшим режиссером игрового кино за фильм "Бесстыжие", а Станислав Токалов, Теодора Маркова и Вальдемарс Калиновскис были признаны лучшими сценаристами за "Советские джинсы", а Юргис Кминс получил награду как лучший оператор игрового кино за свою работу в картине "Бесстыжие".
Галерея: церемония "Большого Кристапа"
Лучший режиссер документального кино Марта Херца за фильм "Мы только начинаем" (Mēs tikai tagad sākam), Евгений Титаренко и Иван Фомиченко признаны лучшими операторами документального кино за работу в фильме "Восточный фронт" (Austrumu fronte).
Награду лучшему режиссёру анимации получила Стиебра за фильм "Закон сердца", а лучшим художником-аниматором был признан художник этого фильма Алексей Наумов.
Лучшая киноактриса – Эрика Эглия-Гравеле за роль в фильме "Моя свобода", лучший актер – Карлис Арнольдс Авотс за работу в фильме "Советские джинсы". Лучшими актерами второго плана стала Сабина Тикмане за работу в фильме "Черный бархат" и Дарьюс Мешкаускас за роль в фильме "Моя свобода".
Награду лучшего художника получил Алдис Мейнертс за работу в фильме "Бесстыжие", лучшими художниками по костюмам стали Янус Вахтра и Берта Вилипсоне за работу в фильме ("Невидимая битва"), а лучшим гримером стала Гунда Звирбуле за работу в фильме "Молоко матери".
Иварс Арутюнян был удостоен звания лучшего композитора музыки к фильму "Бесстыжие", а Гиртс Бишс был удостоен награды как лучший звукорежиссер за работу в фильме "В конце концов" (Beigu beigas).
Стефан Стабенов был признан лучшим режиссером монтажа за работу над документальным фильмом "Все будет хорошо".
Приз зрительских симпатий получил художественный фильм "Молоко матери" режиссера Инары Колмане. Победитель премии был определен зрительским голосованием, которое проходило на портале Lsm.lv с 12 января по 2 февраля. В этом году в голосовании приняла участие 31 кинематографическая работа – все фильмы, номинированные в одной из категорий премии "Большой Кристап" и которые были публично показаны до начала голосования.
Премия Латвийского отделения Международной федерации кинокритиков FIPRESCI уже давно присуждается за поиск нового киноязыка на латвийской киносцене. В этом году награду получила режиссер Эмилия Каретникова за художественно всеобъемлющий короткометражный фильм, в котором освещаются как личные, так и социальные аспекты произведения "Исповедь моего детского тела" (Mana bērnības ķermeņa atzīšanās).
Latvijas Mobilais Telefons вручил награду "Инновация года в киноискусстве" режиссёру Бетии Звейниеце за поиск новых форм и решений в фильме Latvijas kods. Einaratīvs.
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В этом году в международное жюри премии вошли продюсер Наталья Либет (Украина) и киновед Клаус Лезер (Германия), режиссёр Янис Абеле (Латвия), кинокритик Дайра Аболиня (Латвия), режиссёр Иева Озолиня (Латвия), режиссёр и актриса Индра Рога (Латвия).
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