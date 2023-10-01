"Моя свобода": фильм по реальным событиям, который Латвия выдвинула на "Оскар", а снял оператор из России

При всем этом "Моя свобода", что и героиня Алиция - кино, способное говорить на многих языках (настоящая Козакевич владела латышским, русским, польским, французским, испанским, немецким, белорусским, украинским и грузинским языками), притом не только буквально. Латвийский проект стал по-настоящему международным - и речь не только о колоритном литовце Дариусе Мешкаускасе (его роль позднее дублировали), но еще и об украинском артисте Тимуре Ибраимове (в свое время он сыграл эпизодическую роль в "Войне" Алексея Балабанова, а после начала войны уже настоящей переехал в Латвию), а также операторе фильма - россиянине Максиме Эфросе.

С ним постановщица познакомилась еще во время учебы на режиссера в Петербурге, и на нескольких предыдущих работах Кунге-Мелгайле Эфрос уже находился за камерой. Ничуть не приукрашивая его заслуги, можно смело заявить, что существенная часть обаяния "Моей свободы", а именно - визуальные решения - заслуга именно Эфроса, которого новости о начавшейся войне в Украине застали именно на съемочной площадке латвийского фильма. Кинематографист осудил российское вторжение и сейчас проживает в Израиле, рассказала постановщица изданию Radošā Kuldīga.

Вердикт: "Моя свобода" не стала откровением, каким был прошлогодний "Январь", но все же способна кое-что предложить зрителю на поприще патриотического кино. Из сильных сторон фильма - актерские работы и картинка, из слабых - сценарий. Тем не менее фильм может сработать как хорошая отправная точка для изучения биографии Иты Козакевич - борца за суверенитет Латвии, которая так и не застала развала Советского союза и восстановления независимости своей страны.