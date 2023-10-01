В кинотеатрах Латвии большая национальная премьера: исторический фильм Илзе Кунги-Мелгайле "Моя свобода", который Латвия выдвинула на соискание премии "Оскар". О том, что у авторов фильма получилось, а что - не совсем - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".
"Моя свобода": фильм по реальным событиям, который Латвия выдвинула на "Оскар", а снял оператор из России
Оценка: ⭐⭐⭐
- "Моя свобода"/Mana brīvība
- Латвия, Литва, 2023
- Драма, историческое кино
- Режиссер: Илзе Кунга-Мелгайле
- В ролях: Эрика Эглия-Гравеле, Дариус Мешкаускас, Гинт Гравелис
- Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas.
1988 год. Только что вышедшая замуж тридцатилетняя Алиция, активная участница Народного фронта, решает баллотироваться в депутаты Верховного Совета Латвийской ССР. После этого она получает анонимное письмо, в котором ее мужа называют информатором КГБ.
Традиционно осенью экраны латвийских кинотеатров заполняются отечественным патриотическим кино разных направлений и качества - от камерного, но выдающегося прошлогоднего "Января" Виестура Кайриша до эпичного киноромана "Метель душ" Дзинтара Дрейбергса и неповоротливого блокбастера "Кольцо Намея" Айгара Граубы.
Дебютный фильм Илзе Кунги-Мелгайле, в отличие от большей части такого кино, основан не только на исторических событиях, но и на конкретной персоне - прототипом главной героини "Моей свободы" стала одна из звезд эпохи Атмоды конца 80-х - латвийская полька, интеллектуалка, журналист и политик Ита Козакевич. В 1988-м она начала сотрудничать с Народным фронтом, в следующим году стала кандидатом в Верховный Совет СССР, а в 1990-м проголосовала за принятие Декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики.
В чем-то это добавляет фильму несомненной значимости, но не спасает авторов от подготовленной своими же силами ловушки: в отличие от того же "Января", у "Моей свободы" не получается сбросить с себя бремя патриотически-исторического кино и в первую очередь рассказать человеческую историю, хоть и повторяет использованный в фильме Кайриша прием с воссозданием видеозаписей эпохи конца 80-х.
Всему виной - построение сценария, существенная часть которого проходит на заседаниях, в рабочих поездках, в атмосфере советской агитации и бюрократии: на экране это выглядит немногим интереснее, чем звучит.
Помимо этого, героиня практически полностью лишена "альтернативного фактора" - т. е. драматургического риска: она ходит на собрания, посещает знакомую, работающую в тюрьме, знакомится с инфернальным "особистом" (идеальное попадание в образ актера Андриса Морканса), делающим неоднозначные намеки ее мужу - одним словом, становится созерцателем творящегося вокруг зла, хотя лично ей оно практически не угрожает (речь о героине фильма, а не о настоящей Ите Козакевич). Все самые интересные изменения в фильме происходят не с главной героиней, а с людьми вокруг нее.
Таким образом, несмотря на сюжетную "антисоветчину", "Моя свобода" в чем-то напоминает советское же кино - с его частым игнорированием требований драматургии и большей схожестью с прозой, чем с драмой.
Галерея: Премьера фильма "Моя свобода"
Однако, несмотря на нестройность сюжета, "Моя свобода" может похвастаться выразительными актерскими работами - не только "фронтмена" Эрики Эглии-Гравеле, но и исполнителей второстепенных ролей - Дариуса Мешкаускаса, Гинта Гравелиса и Илзе Кюзуле-Скарастини, которые вполне способны, но, как настоящие профессионалы, не крадут шоу у Эглии-Гравале.
При всем этом "Моя свобода", что и героиня Алиция - кино, способное говорить на многих языках (настоящая Козакевич владела латышским, русским, польским, французским, испанским, немецким, белорусским, украинским и грузинским языками), притом не только буквально. Латвийский проект стал по-настоящему международным - и речь не только о колоритном литовце Дариусе Мешкаускасе (его роль позднее дублировали), но еще и об украинском артисте Тимуре Ибраимове (в свое время он сыграл эпизодическую роль в "Войне" Алексея Балабанова, а после начала войны уже настоящей переехал в Латвию), а также операторе фильма - россиянине Максиме Эфросе.
С ним постановщица познакомилась еще во время учебы на режиссера в Петербурге, и на нескольких предыдущих работах Кунге-Мелгайле Эфрос уже находился за камерой. Ничуть не приукрашивая его заслуги, можно смело заявить, что существенная часть обаяния "Моей свободы", а именно - визуальные решения - заслуга именно Эфроса, которого новости о начавшейся войне в Украине застали именно на съемочной площадке латвийского фильма. Кинематографист осудил российское вторжение и сейчас проживает в Израиле, рассказала постановщица изданию Radošā Kuldīga.
Вердикт: "Моя свобода" не стала откровением, каким был прошлогодний "Январь", но все же способна кое-что предложить зрителю на поприще патриотического кино. Из сильных сторон фильма - актерские работы и картинка, из слабых - сценарий. Тем не менее фильм может сработать как хорошая отправная точка для изучения биографии Иты Козакевич - борца за суверенитет Латвии, которая так и не застала развала Советского союза и восстановления независимости своей страны.
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