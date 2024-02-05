На выборах в ЕП от "Движения "За!" будет баллотироваться украинка Иванна Волочий

В настоящее время она работает в центристско-либеральной политической группе Европарламента Renew Europe, где занимается вопросами сотрудничества Европейского союза (ЕС) и Украины. Волочий имеет бельгийское гражданство, а закон о выборах в Европарламент позволяет включать в списки кандидатов от Латвии не только граждан Латвии, но и других стран Евросоюза.