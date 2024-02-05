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На выборах в ЕП от "Движения "За!" будет баллотироваться украинка Иванна Волочий

rus.tvnet.lv/LETA
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Первым номером в списке кандидатов "Движения "За!"" на выборах в Европарламент будет сотрудница Европарламента, украинка Иванна Волочий.
Первым номером в списке кандидатов "Движения "За!"" на выборах в Европарламент будет сотрудница Европарламента, украинка Иванна Волочий. Фото: Ieva Leiniša/LETA

Первым номером в списке кандидатов "Движения "За!" на выборах в Европарламент будет сотрудница Европарламента, украинка Иванна Волочий.

В настоящее время она работает в центристско-либеральной политической группе Европарламента Renew Europe, где занимается вопросами сотрудничества Европейского союза (ЕС) и Украины. Волочий имеет бельгийское гражданство, а закон о выборах в Европарламент позволяет включать в списки кандидатов от Латвии не только граждан Латвии, но и других стран Евросоюза.

В список кандидатов "Движения "За!" вошли член правления партии Линда Цурика и сопредседатель Инесе Войка.

По списку "За!" на выборах в Европарламент также баллотируются исполнительный директор партии Микс Целминьш, депутат Рижской думы Лайма Гейкина, руководитель молодежной организации партии Виестурс Ромка, депутат Лиепайской думы, лектор Лиепайского университета Даце Блуке и др.

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