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Из-за партии Орбана провалилось голосование парламента Венгрии по приему Швеции в НАТО

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Виктор Орбан
Виктор Орбан Фото: AP/Scanpix

Хотя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в недавнем телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО подтвердил свою поддержку приема Швеции в НАТО, в понедельник, 5 февраля, депутаты, представляющие его партию "Фидес", не пришли на заседание парламента, где планировалось ратифицировать присоединение Швеции к альянсу, сообщает Bloomberg.

Созыв экстренного заседания был предложен оппозиционными партиями. Следующая сессия венгерского парламента, на которой потенциально может состояться голосование, ожидается только 26 февраля.

Решение Венгрии в настоящее время является единственным препятствием на пути Швеции к членству в НАТО. Ранее наибольшие возражения против приема имела Турция, но две недели назад она наконец завершила процесс ратификации решения о вступлении Швеции в НАТО.

Ранее Венгрия заявила, что ратифицирует это решение, как только это будет готова сделать Турция. Но на прошлой неделе правящая коалиция Венгрии отказалась ратифицировать вступление Швеции в НАТО до тех пор, пока премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не посетил своего венгерского коллегу Виктора Орбана во время визита в Будапешт.

Госсекретарь Венгрии Золтан Ковач заявил в микроблоге Х, что голосование по ратификации вступления Швеции в НАТО может состояться во время следующей плановой сессии парламента при условии, что в Будапеште состоится встреча премьер-министров Венгрии и Швеции.

"Лидер парламентской группы [Фидес] подчеркнул, что стремление шведского правительства к вступлению в НАТО должно заставить его нанести визит в Венгрию, аналогично тому, как это было с Турцией. Это даст понять, что ратификация зависит от того, какой вес Швеция придает решению присоединиться к [НАТО] и готовность Швеции участвовать в прямых переговорах с Будапештом", - пишет Ковач.

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