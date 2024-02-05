Из-за партии Орбана провалилось голосование парламента Венгрии по приему Швеции в НАТО

Созыв экстренного заседания был предложен оппозиционными партиями. Следующая сессия венгерского парламента, на которой потенциально может состояться голосование, ожидается только 26 февраля.

Решение Венгрии в настоящее время является единственным препятствием на пути Швеции к членству в НАТО. Ранее наибольшие возражения против приема имела Турция, но две недели назад она наконец завершила процесс ратификации решения о вступлении Швеции в НАТО.

Ранее Венгрия заявила, что ратифицирует это решение, как только это будет готова сделать Турция. Но на прошлой неделе правящая коалиция Венгрии отказалась ратифицировать вступление Швеции в НАТО до тех пор, пока премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не посетил своего венгерского коллегу Виктора Орбана во время визита в Будапешт.

Госсекретарь Венгрии Золтан Ковач заявил в микроблоге Х, что голосование по ратификации вступления Швеции в НАТО может состояться во время следующей плановой сессии парламента при условии, что в Будапеште состоится встреча премьер-министров Венгрии и Швеции.

"Лидер парламентской группы [Фидес] подчеркнул, что стремление шведского правительства к вступлению в НАТО должно заставить его нанести визит в Венгрию, аналогично тому, как это было с Турцией. Это даст понять, что ратификация зависит от того, какой вес Швеция придает решению присоединиться к [НАТО] и готовность Швеции участвовать в прямых переговорах с Будапештом", - пишет Ковач.

🇭🇺 Fidesz Parliamentary Group Leader Máté Kocsis stated that the Swedish NATO accession ratification could happen at the beginning of the regular parliamentary session, contingent on a meeting between the Hungarian and Swedish prime ministers in Budapest.



🤝 The parliamentary… pic.twitter.com/QY28m3HVoC — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) February 5, 2024

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