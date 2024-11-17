Борьба за голоса русскоязычных жителей Риги на предстоящих выборах в самоуправление обещает стать одной из самых острых и увлекательных. Программа De Facto рассказала, что происходит за кулисами.
Борьба за русскоязычные голоса: кто вернет доверие избирателей в Риге?
Партия "Согласие", которая долгие годы доминировала в столице, но уже четыре года находится в оппозиции, рассматривает возможность альянса с партией Алексея Росликова "Стабильности!". Эту политическую силу основали бывшие члены "Согласия".
Тем временем за тот же электорат собирается бороться Айнар Шлесерс. Он планирует включить в свои списки несколько бывших депутатов "Согласия". В этом направлении активность проявляют и партии с меньшими рейтингами, такие как "Суверенная власть" Юлии Степаненко, а также переживший смену руководства Русский союз Латвии.
Несколько месяцев назад "Согласие" объявило, что первым номером списка на выборах в Рижскую думу станет депутат Андрис Морозов. Однако теперь эти планы пришлось пересмотреть.
В начале ноября Морозов вышел из партии, а на этой неделе покинул и фракцию в Рижской думе. Он заявил, что не может принять даже разговоров о возможности сотрудничества с партией "Стабильности!".
"Если ты выбрал проевропейский курс и придерживаешься внутренней политики, поддерживающей латвийскую идентичность, то любые альянсы должны строиться с теми, кто разделяет эти принципы, - сказал Морозов в интервью De Facto. - Даже рассматривать идею подобного объединения я считаю нецелесообразным и ошибочным".
Формального решения о сотрудничестве пока нет. Новый состав правления партии займется этим вопросом после ноябрьского съезда. Однако, как утверждает Морозов, у него не было сомнений, что один из лидеров "Согласия" Нил Ушаков уже склоняется к альянсу со "Стабильности!".
Кроме того, известно, что за кулисами обсуждением этой темы занимался бывший лидер "Согласия" Янис Урбанович. После провала на выборах в Сейм он формально отошел от партийной работы, но недавно был назначен советником правления.
На съезде Урбанович может войти в состав правления. Более того, внутри партии даже рассматривали его кандидатуру как возможного лидера списка на выборах в Рижскую думу. По данным опросов, его шансы оказались выше, чем у Морозова.
На данный момент Урбанович отказался от интервью, заявив, что готов комментировать ситуацию в декабре, после партийного съезда.
Член правления "Согласия" и коллега Морозова в Рижской думе Анна Владова призналась в интервью De Facto, что сотрудничество со "Стабильности!" для нее неприемлемо.
Однако на вопрос, что она предпримет, если партия все же решит пойти на такой альянс, Владова уклончиво ответила: "Этот вопрос пока не стоит на повестке дня".
Тем временем Нил Ушаков дал понять, что поддерживает консолидацию политических сил. Он подчеркнул, что избиратели устали от раздробленности и конфликтов между партиями.
"Люди не понимают, почему так много политических предложений и так мало реальных действий. Их волнует, кто наведет порядок во дворах, закончит ремонт дорог или школ. Политикам стоит поддерживать объединение усилий ради таких целей", - отметил Ушаков.
Лидер партии "Стабильности!" и депутат Сейма Алексей Росликов уверен: политические силы обязаны объединить усилия ради общего результата.
"Если партии и их лидеры смогут забыть о своем высокомерии, начать думать больше о Риге и общей цели, а не о личных амбициях, я сделаю все, чтобы это стало реальностью, - заявил он. - Я верю, что мы сможем создать общий список, единое видение и достойно выступить вместе".
Готовность оставить в прошлом взаимные обиды, возникшие после раскола, когда Росликов и другие депутаты покинули "Согласие", связана не только с прагматикой. Игнорирование идеологических разногласий, например, в вопросе поддержки Украины во многом объясняется недавними поражениями обеих партий.
"Согласие" не прошло в Сейм, а партия Росликова потерпела неудачу на выборах в Европарламент. Фрагментация политической сцены также угрожает обеим силам. Риск остаться ниже пятипроцентного барьера становится все реальнее.
В борьбу за голоса русскоязычных избирателей вступила еще одна группа бывших членов "Согласия". Андрей Клементьев, долгое время работавший в президиуме Сейма, теперь стал членом правления партии "Вместе для Латвии", которую возглавляет бывший мэр Резекне Александр Барташевич.
Эта региональная партия сотрудничает с движением Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" (LPV) на выборах в Рижскую думу. В список LPV войдут как минимум три бывших депутата от "Согласия", включая Виталия Орлова и Сергея Долгополова.
По словам Клементьева, бывших "согласистов" приглашают в списки не для привлечения русскоязычных избирателей, а как экспертов в своих областях. "Да, около 30% избирателей - из смешанных семей, где говорят по-русски. Это ни для кого не секрет. Но, как показали прошлые выборы, победа зависит не от национальных лозунгов, а от реальных дел", - подчеркнул он.
Клементьев напомнил, что успех Нила Ушакова был связан именно с его умением решать хозяйственные вопросы. "Когда Ушаков мог доказать свою эффективность, он побеждал. Но как только начались проблемы, избиратели обратились к другим партиям", - добавил он.
Айнар Шлесерс утверждает, что его предвыборная программа строится не на языковых или национальных вопросах, а на экономике. "Мы единственная партия, которая заявляет о себе как о политическом центре. Намного проще стоять на одном из флангов: кричать "Латыш, не сдавайся!" или продвигать идеи "русского мира". Но выборы в Рижскую думу - это не про идеологию. Это про экономическое развитие", - заявил он.
Лозунги "русского мира" теперь чаще звучат от Русского союза Латвии (LKS). В сентябре партию возглавили депутат Елгавской думы Андрей Пагорс и Евгений Осипов, известный как один из инициаторов референдума о русском языке.
Однако внутри LKS возник кризис. Один из прежних лидеров партии, рижский депутат Мирослав Митрофанов, вышел из состава LKS после партийного съезда.
Митрофанов оценивает перспективы русскоязычного электората скептически. "Старая политическая элита, связанная с "Согласием", LKS и другими партиями, выполнила свою миссию. Но новая смена не просматривается. Мы не видим людей, которые способны заменить нас, создать новую политику в новых условиях", - заявил он.
По мнению Митрофанова, политиков, ориентированных на русскоязычный электорат, разделяет глубокое недоверие, несмотря на их идеологическую близость. Он приводит в пример партии "Стабильности!" и "Суверенная власть" Юлии Степаненко, которые конкурируют как между собой, так и с LPV.
Юлия Степаненко отказалась обсуждать возможное создание общего списка, сославшись на занятость. Она организует сбор подписей против строительства мусоросжигательного завода в Риге. Источники De Facto отмечают, что сотрудничество с ней на выборах маловероятно.
"Согласию" придется конкурировать не только в Риге. Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш планирует основать собственную партию. А Ольга Петкевич, ранее участвовавшая в выборах в Европарламент вместе с Ушаковым, недавно возглавила региональную партию "Даугавпилс - мой город" (Daugavpils - mana pils).
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!