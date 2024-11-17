Борьба за русскоязычные голоса: кто вернет доверие избирателей в Риге?

Клементьев напомнил, что успех Нила Ушакова был связан именно с его умением решать хозяйственные вопросы. "Когда Ушаков мог доказать свою эффективность, он побеждал. Но как только начались проблемы, избиратели обратились к другим партиям", - добавил он.

Айнар Шлесерс утверждает, что его предвыборная программа строится не на языковых или национальных вопросах, а на экономике. "Мы единственная партия, которая заявляет о себе как о политическом центре. Намного проще стоять на одном из флангов: кричать "Латыш, не сдавайся!" или продвигать идеи "русского мира". Но выборы в Рижскую думу - это не про идеологию. Это про экономическое развитие", - заявил он.

Лозунги "русского мира" теперь чаще звучат от Русского союза Латвии (LKS). В сентябре партию возглавили депутат Елгавской думы Андрей Пагорс и Евгений Осипов, известный как один из инициаторов референдума о русском языке.

Однако внутри LKS возник кризис. Один из прежних лидеров партии, рижский депутат Мирослав Митрофанов, вышел из состава LKS после партийного съезда.

Митрофанов оценивает перспективы русскоязычного электората скептически. "Старая политическая элита, связанная с "Согласием", LKS и другими партиями, выполнила свою миссию. Но новая смена не просматривается. Мы не видим людей, которые способны заменить нас, создать новую политику в новых условиях", - заявил он.

По мнению Митрофанова, политиков, ориентированных на русскоязычный электорат, разделяет глубокое недоверие, несмотря на их идеологическую близость. Он приводит в пример партии "Стабильности!" и "Суверенная власть" Юлии Степаненко, которые конкурируют как между собой, так и с LPV.

Юлия Степаненко отказалась обсуждать возможное создание общего списка, сославшись на занятость. Она организует сбор подписей против строительства мусоросжигательного завода в Риге. Источники De Facto отмечают, что сотрудничество с ней на выборах маловероятно.

"Согласию" придется конкурировать не только в Риге. Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш планирует основать собственную партию. А Ольга Петкевич, ранее участвовавшая в выборах в Европарламент вместе с Ушаковым, недавно возглавила региональную партию "Даугавпилс - мой город" (Daugavpils - mana pils).

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