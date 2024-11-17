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ФОТО В начале новой недели Латвию ожидают дожди и снег

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Кот в окне. Иллюстративное фото
Кот в окне. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

В начале новой недели Латвию пересекут несколько обширных зон осадков. Уже в понедельник ожидаются дожди, а во вторник в некоторых районах к ним присоединится мокрый и обычный снег. Такой прогноз представил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Начало недели будет находиться под влиянием большого циклона. Из-за этого в большинстве регионов небо затянут плотные облака, лишь местами возможны кратковременные прояснения.

Во вторник погода останется схожей: на большей части территории страны продолжатся осадки. В некоторых регионах ожидается образование снежного покрова толщиной до 1–3 сантиметров.

Ближе к концу недели температура начнет постепенно снижаться. Ночами в отдельных районах столбики термометров могут опуститься до -3 градусов. Вместе с похолоданием прогнозируется мокрый снег, а местами - снег. Однако, несмотря на это, устойчивый снежный покров пока не сформируется.

На дорогах местами станет скользко. Водителям рекомендуется быть особенно внимательными, чтобы избежать аварий.

Фото: в Риге выпал первый снег

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