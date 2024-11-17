ФОТО В начале новой недели Латвию ожидают дожди и снег

Начало недели будет находиться под влиянием большого циклона. Из-за этого в большинстве регионов небо затянут плотные облака, лишь местами возможны кратковременные прояснения.

Во вторник погода останется схожей: на большей части территории страны продолжатся осадки. В некоторых регионах ожидается образование снежного покрова толщиной до 1–3 сантиметров.

Ближе к концу недели температура начнет постепенно снижаться. Ночами в отдельных районах столбики термометров могут опуститься до -3 градусов. Вместе с похолоданием прогнозируется мокрый снег, а местами - снег. Однако, несмотря на это, устойчивый снежный покров пока не сформируется.

Tuvākajās diennaktīs brīžiem gaidāmi nokrišņi, galvenokārt lietus, vietām iespējamas pērkona lietusgāzes un krusa. Atbilstoši pašreizējām prognozēm naktī uz trešdienu visu Latviju šķērsos lietus un sniegputenis, valsts lielākajā daļā gaidāma īslaicīga sniega sega. — Jānis Trallis (@meteozinas) November 17, 2024

На дорогах местами станет скользко. Водителям рекомендуется быть особенно внимательными, чтобы избежать аварий.

Фото: в Риге выпал первый снег

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