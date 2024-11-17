Вс, 17.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs

В день государственного праздника будет пасмурно, временами ожидаются дожди

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Флаг Латвии и памятник Свободы
Флаг Латвии и памятник Свободы Фото: Edijs Pālens/LETA

В понедельник, 18 ноября, ожидается облачная погода, временами будут идти дожди, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью и днем температура воздуха составит +3... +8 градусов.

Ночью будет облачно, местами с прояснениями. Временами ожидаются дожди, локально существует вероятность гроз.

Будет дуть юго-западный, западный ветер от умеренного до умеренно-сильного с порывами до 15-19 метров в секунду. В понедельник, начиная с утра, ветер постепенно стихнет.

В Риге временами ожидаются прояснения, но также время от времени будет идти дождь. Ветер - умеренный юго-западный, временами порывистый. Воздух будет не прохладнее +5…+6 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх