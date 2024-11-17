В день государственного праздника будет пасмурно, временами ожидаются дожди

Ночью и днем температура воздуха составит +3... +8 градусов.

Ночью будет облачно, местами с прояснениями. Временами ожидаются дожди, локально существует вероятность гроз.

Будет дуть юго-западный, западный ветер от умеренного до умеренно-сильного с порывами до 15-19 метров в секунду. В понедельник, начиная с утра, ветер постепенно стихнет.

В Риге временами ожидаются прояснения, но также время от времени будет идти дождь. Ветер - умеренный юго-западный, временами порывистый. Воздух будет не прохладнее +5…+6 градусов.

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