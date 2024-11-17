Эксперт по медиаправу, присяжный адвокат Линда Бириня, защищавшая журналистов в различных судебных делах, считает требование правоохранительных органов, чтобы журналисты раскрыли источники информации, необоснованным, сообщает передача Panorāma на LTV.
Видео ⟩ LTV: Журналистов необоснованно просят раскрыть источники информации
Линда Бириня прокомментировала недавние попытки полиции использовать суды, чтобы заставить СМИ раскрыть, кто предоставил информацию, использованную в публикациях.
В Латвии закон "О прессе и других средствах массовой информации" гласит: "Средство массовой информации может не указывать источник информации. Если лицо, предоставившее информацию, просит, чтобы его имя не упоминалось в СМИ, эта просьба обязательна для редакции. В целях защиты существенных интересов личности или общества только суд, исходя из соображений соразмерности, может обязать указать источник информации".
Именно на суд возлагала надежды полиция, которая хочет выяснить, кто предоставлял журналистам информацию о сексуальных домогательствах в Музыкальной академии и о разоблачениях Государственного контроля по поводу строительства железной дороги Rail Baltica.
Журналист Latvijas Avīze Илмар Рандерс из собственных источников узнал, что проект перестройки Рижского центрального железнодорожного вокзала на самом деле менялся с течением времени 100 раз.
Статья о финансовом тупике Rail Baltica появилась за несколько дней до публикации отчета Госконтроля, который до этого момента имел статус ограниченного доступа. Полиция считает это нарушением закона и пытается выяснить у журналиста, откуда он получил информацию. Журналист раскрывать свой источник отказывается.
В истории с Музыкальной академией полиция хотела раскрыть источники программы Латвийского телевидения Kultūršoks, которые сами были жертвами. Журналистка Анете Ашмане-Вилсоне отказалась выполнить требование полиции.
В деле, связанном с Музыкальной академией, полиция не стала обжаловать отказ суда первой инстанции потребовать от журналиста раскрыть источник информации. Однако в деле по Rail Baltica даже после того, как суд первой инстанции встал на сторону журналиста и отклонил ходатайство о раскрытии источников, полиция не успокоилась и обжаловала дело.
"Иногда можно утверждать, что общественная выгода при раскрытии источника действительно важнее, чем защита информатора. например, если речь идет о терроризме. Так может быть, например, и в случае убийства. Но секретная информация, даже разглашение государственной тайны, под это не подпадает", - пояснила Бириня.
Видео: Сюжет передачи Panorāma
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