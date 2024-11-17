Видео LTV: Журналистов необоснованно просят раскрыть источники информации

Линда Бириня прокомментировала недавние попытки полиции использовать суды, чтобы заставить СМИ раскрыть, кто предоставил информацию, использованную в публикациях.

В Латвии закон "О прессе и других средствах массовой информации" гласит: "Средство массовой информации может не указывать источник информации. Если лицо, предоставившее информацию, просит, чтобы его имя не упоминалось в СМИ, эта просьба обязательна для редакции. В целях защиты существенных интересов личности или общества только суд, исходя из соображений соразмерности, может обязать указать источник информации".

Именно на суд возлагала надежды полиция, которая хочет выяснить, кто предоставлял журналистам информацию о сексуальных домогательствах в Музыкальной академии и о разоблачениях Государственного контроля по поводу строительства железной дороги Rail Baltica.

Журналист Latvijas Avīze Илмар Рандерс из собственных источников узнал, что проект перестройки Рижского центрального железнодорожного вокзала на самом деле менялся с течением времени 100 раз.