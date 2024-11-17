Вс, 17.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Фото Автомобиль NMPD попал в аварию в Плявниеках

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Автомобиль NMPD попал в аварию в Плявниеках
Автомобиль NMPD попал в аварию в Плявниеках Фото: Stefani Džāngirjan/BreakingLV/X

В воскресенье, 17 ноября, Государственная полиция получила информацию о том, что на пересечении улиц Андрея Сахарова и Бралю Каудзишу в Риге (район Плявниеки) произошло столкновение двух автомобилей.

По предварительным данным, столкновение произошло между автомобилем Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) и легковым автомобилем.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх