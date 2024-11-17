В воскресенье, 17 ноября, Государственная полиция получила информацию о том, что на пересечении улиц Андрея Сахарова и Бралю Каудзишу в Риге (район Плявниеки) произошло столкновение двух автомобилей.
Фото ⟩ Автомобиль NMPD попал в аварию в Плявниеках
🇱🇻 Brāļu Kaudzīšu un Andreja Saharova ielas krustojumā avārijā ar vieglo automašīnu cieta @NMPdienests mikroautobuss.— BreakingLV (@breakinglv) November 17, 2024
📸 Stefani Džāngirjan#Pļavnieki #Rīga #Latvija pic.twitter.com/yAhV4cQShP
По предварительным данным, столкновение произошло между автомобилем Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) и легковым автомобилем.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
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