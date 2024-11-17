Передача: "Новое Единство" выдало агитационный материал за газету для рижан

В бюро партии рассказали, что газета обошлась более чем в 42 тысячи евро. Генеральный секретарь "Единства" Сигне Янтоне отказалась говорить на камеру, однако указала, что расходы включают в себя и подготовительные работы - написание материалов и макетирование. Кто это делал, не ответила и она. Не раскрыла она также, за что и сколько было заплачено, так как не хочет давать другим партиям возможность узнать о своих рекламных расходах.

Не знают политики и то, где газета была напечатана. Это технический вопрос, по поводу которого они интересоваться не должны.

Тираж газеты - 190 000 экземпляров. Передача выяснила, что их напечатала Mūkusalas poligrāfijas grupa. За разнос газет платили отдельно, и это партия доверила делать Latvijas Pasts. По примерным подсчетам Nekā personīga, это могло стоить порядка 34 тысяч евро.

Название члены партии выбирали вместе. Партия не считает это введением рижан в заблуждение.

Информацию о газете получило и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Так как сейчас нет периода предвыборной агитации, партиям себя популяризовать не запрещено. За использованные средства партия должна будет отчитаться в очередном годовом отчете, и тогда бюро оценит, все ли в порядке с газетой.

"Главная причина, однако, вероятно, заключается в том, чтобы попытаться сломать представление жителей самоуправления о партии и потенциальных кандидатах. Опросы общественного мнения показывают, что рижане недовольны тем, как Рига управлялась в последние годы, и партия, очевидно, сейчас пытается понять, сможет ли она изменить это мнение. Что они будут делать с этой информацией - кто знает. В принципе, у партий сейчас столько денег, особенно у "Нового Единства", что они могут выпускать такие газеты каждую неделю перед выборами, и их бюджет от этого даже не сильно пострадает", - отметила глава центра Providus Ивета Кажока.

В настоящее время стоимость производства таких рекламных газет не включена в лимитированные расходы. Бюро подсчитало, что на долю таких работ приходится треть всех партийных расходов без ограничения, поэтому рассматривает идею предложить включить их в лимиты расходов.

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