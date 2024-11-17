С начала ноября многие рижане получили в свои почтовые ящики ранее невиданное издание под названием Rīgas Avīze. Предназначенной для жителей столицы газетой "Новое Единство" назвало агитационный материал партии. На его подготовку, распечатку и доставку политическая сила потратила более 42 тысяч. Политики партии, которые работают в думе и особенно отмечаются в газете, использование имени столицы для популяризации образа партии не считают вводящим в заблуждение, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Передача: "Новое Единство" выдало агитационный материал за газету для рижан
Весной 2012 года, за неполный год до муниципальных выборов, в почтовые ящики рижан начал падать буклет Tava Rīga. В нем прославляли тандем входящих в руководство думы партий "Центр согласия" и "Честь служить Риге". Буклет печатали за деньги "Центра согласия", и в месяц он обходился в 23 тысячи латов. Мэр Риги Нил Ушаков обосновал это тем, что партия должна коммуницировать с жителями.
"Единство" тогда в думе было в оппозиции, они критиковали "Центр согласия" за приватизацию образа Риги. Обвинения повторились и спустя пару лет, когда тандем Ушакова и Америкса выпустил спонсируемое думой издание Riga.lv, создав для него специальное учреждение. До 2019 года дума вложила в него несколько миллионов. Позднее Госконтроль провел аудит, в ходе которого выяснилось, что самоуправление расходовало средства необдуманно.
После почти 11 лет правления "Согласие" в 2020 году власть потеряло, и Рижской думой руководит Вилнис Кирсис из "Единства". И история повторяется.
В этом месяце, за неполный год до очередных муниципальных выборов, рижане начали получать в свои почтовые ящики неизвестное ранее издание Rīgas Avīze.
Богаче всего живут те страны, члены общества которых доверяют друг другу, написано в названном "Рижской газетой" агитационном материале "Нового Единства". Партия не считает название вводящим в заблуждение и прикрывается тем, что нужно коммуницировать с жителями.
В газете 16 страниц. В ней особенно отмечаются представленные в Рижской думе политики от "Единства" - мэр Кирсис, руководитель комитета сообщения Олаф Пулкс и председатель комитета по развитию Инесе Андерсоне. Единственное указание на то, что это созданный партией материал - напечатанное внизу последней страницы мелкое лого и надпись "Издатель: "Новое Единство".
Партия называет газету не агитационной, а информационным материалом для рижан. При этом информируют рижан только о депутатах партии "Единство" и только о их хороших делах. Многолетний депутат Олаф Пулкс был в думе и во время, когда "Центр согласия" выпускал похожий материал. Тогда он публично критиковал конкурентов.
Все авторы, которых можно найти в статье - анонимные. Подписи нет и у интервью с мэром Кирсисом на четвертой странице газеты. Нет и указаний, кто записал слова Пулкса, которые можно найти на восьмой странице. Кто изложил мысли на бумаги или взял у политиков интервью, депутаты думы ответить не смогли.
NP: Кто писал эту газету?
Олаф Пулкс: Члены партии.
NP: В свое свободное время добровольно?
О. П.: Именно так.
NP: И никому за это не платили - за то, что они писали?
О. П.: Думаю, что нет.
Вилнис Кирсис, мэр Риги: Мы сами в партии, коллеги, все вместе.
NP: Сколько человек было вовлечено?
В. К.: Я не знаю, но скажите, может быть, какое это имеет значение.
NP: Просто хочу знать, кто писал, потому что ни в одном месте нет никакой подписи.
В. К.: Тогда спросите в бюро партии, там ответят конкретно.
Инесе Андерсоне, депутат Рижской думы: Создание материалов было общей работой, каждый в своей области. У нас есть моя область, которой я занимаюсь - это благоустройство, центр, безопасность, велодорожки, и вместе мы - команда - создаем эту газету.
NP: Это была одна центральная команда газеты, или вы имеете в виду свою команду здесь как команду?
И. А.: В думе мы - депутаты фракции, у нас есть бюро, которое помогает, конечно, я сама участвую в этой работе.
Кроме работающих в думе членов партии в газете можно увидеть и председателя парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунда Юревицса.
Эдмунд Юревицс: Насколько я понимаю, бюро наняло, привлекло и внешних, так сказать, экспертов, не экспертов, а работников, но точно я, конечно, не знаю, кто этот человек, об этом надо спрашивать у генерального секретаря.
NP: Сколько стоило нанять таких людей?
ЭЮ: Я точно про эти суммы не знаю, надо спрашивать у генерального секретаря.
В бюро партии рассказали, что газета обошлась более чем в 42 тысячи евро. Генеральный секретарь "Единства" Сигне Янтоне отказалась говорить на камеру, однако указала, что расходы включают в себя и подготовительные работы - написание материалов и макетирование. Кто это делал, не ответила и она. Не раскрыла она также, за что и сколько было заплачено, так как не хочет давать другим партиям возможность узнать о своих рекламных расходах.
Не знают политики и то, где газета была напечатана. Это технический вопрос, по поводу которого они интересоваться не должны.
Тираж газеты - 190 000 экземпляров. Передача выяснила, что их напечатала Mūkusalas poligrāfijas grupa. За разнос газет платили отдельно, и это партия доверила делать Latvijas Pasts. По примерным подсчетам Nekā personīga, это могло стоить порядка 34 тысяч евро.
Название члены партии выбирали вместе. Партия не считает это введением рижан в заблуждение.
Информацию о газете получило и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Так как сейчас нет периода предвыборной агитации, партиям себя популяризовать не запрещено. За использованные средства партия должна будет отчитаться в очередном годовом отчете, и тогда бюро оценит, все ли в порядке с газетой.
"Главная причина, однако, вероятно, заключается в том, чтобы попытаться сломать представление жителей самоуправления о партии и потенциальных кандидатах. Опросы общественного мнения показывают, что рижане недовольны тем, как Рига управлялась в последние годы, и партия, очевидно, сейчас пытается понять, сможет ли она изменить это мнение. Что они будут делать с этой информацией - кто знает. В принципе, у партий сейчас столько денег, особенно у "Нового Единства", что они могут выпускать такие газеты каждую неделю перед выборами, и их бюджет от этого даже не сильно пострадает", - отметила глава центра Providus Ивета Кажока.
В настоящее время стоимость производства таких рекламных газет не включена в лимитированные расходы. Бюро подсчитало, что на долю таких работ приходится треть всех партийных расходов без ограничения, поэтому рассматривает идею предложить включить их в лимиты расходов.
Подробнее смотрите в сюжете:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!