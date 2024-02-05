Татьяна Жданок не намерена слагать мандат из-за подозрений в связях с ФСБ

На пресс-конференцию Жданок приехала после разговора в Службе госбезопасности (VDD). Подробностей встречи она не рассказала из-за запрета на разглашение.

Как сообщалось, в распоряжении издания The Insider оказалось несколько электронных писем Жданок, из которых следует, что она как минимум с 2004 года поддерживала связь с сотрудниками российской спецслужбы ФСБ, отчитывалась перед ними о работе и просила деньги на георгиевские ленточки. Информацией The Insider поделился с изданиями Re:Baltica, эстонским порталом Delfi и шведской газетой Expressen.

"Это был, видимо, не взлом почты, а полученные каким-то образом распечатки писем - такого рода распечатки легко подделать. Я уверена, что подделана распечатка от 2010 года, где якобы я прошу какие-то деньги. Я никогда не обращалась за помощью к кому бы то ни было, чтобы мне наличные деньги кто-то передал", - заявила Жданок.

На вопрос, знакома ли евродепутат с сотрудниками ФСБ, Жданок ответила, что он некорректный: "Ни у кого на лбу не написано, кто есть кто".