Татьяна Жданок не намерена слагать мандат из-за подозрений в связях с ФСБ

В понедельник, 5 февраля, евродепутат от Русского союза Латвии Татьяна Жданок на специальной пресс-конференции прокомментировала журналистское расследование "Слуга не своего народа. Как ФСБ завербовала евродепутата из Латвии Татьяну Жданок" о ее возможных связях с ФСБ России, сообщает Rus.LSM.lv.
На пресс-конференцию Жданок приехала после разговора в Службе госбезопасности (VDD). Подробностей встречи она не рассказала из-за запрета на разглашение.
Как сообщалось, в распоряжении издания The Insider оказалось несколько электронных писем Жданок, из которых следует, что она как минимум с 2004 года поддерживала связь с сотрудниками российской спецслужбы ФСБ, отчитывалась перед ними о работе и просила деньги на георгиевские ленточки. Информацией The Insider поделился с изданиями Re:Baltica, эстонским порталом Delfi и шведской газетой Expressen.
"Это был, видимо, не взлом почты, а полученные каким-то образом распечатки писем - такого рода распечатки легко подделать. Я уверена, что подделана распечатка от 2010 года, где якобы я прошу какие-то деньги. Я никогда не обращалась за помощью к кому бы то ни было, чтобы мне наличные деньги кто-то передал", - заявила Жданок.
На вопрос, знакома ли евродепутат с сотрудниками ФСБ, Жданок ответила, что он некорректный: "Ни у кого на лбу не написано, кто есть кто".
Складывать мандат евродепутата в связи со скандалом Жданок не собирается и сообщила, что не будет судиться с изданиями, опубликовавшими результаты расследования.
"Партнеры накопали документы с помощью хакеров, это электронная почта. А то, что это распечатано (…) мы уверены, что документы у партнеров были без искажений", - прокомментировали заявления Жданок журналистка Re:Baltica Санита Емберга.
По словам журналистки, что касается времени публикации, это связано с тем, что журналисты работают над серией расследований о помощниках ФСБ, что является большой командной работой, а публикация о Жданок просто была первой.
Помимо этого, несколько дней назад в The Insaider вышла статья о связях политиков немецкой крайне-правой партии AFD с работниками спецслужб России.
Как сообщалось, VDD намерена дать оценку информации о возможных связях Жданок с ФСБ. Европарламент также начал расследование в связи с обвинениями депутата от Латвии в связях с ФСБ. Глава Европарламента Роберта Метсола воспринимает обвинения против Жданок "очень серьезно" и передала дело в Консультативный комитет парламента по кодексу поведения.
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