Главный политический скандал последних дней - евродепутат и лидер Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок обвиняется в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности России (ФСБ). Реакции разные: от обвинения в "охоте на ведьм" до призывов запретить РСЛ. Попытаемся разобраться спокойно.

Даже если мы вдруг представим, что цель расследования - это атака на Жданок и РСЛ. Письма-то есть. Правдивость фактов, высказанных в статье, не отрицает даже сама Жданок.

Как же так выходит, что раскрытое и всем известное второе гражданство Кариньша, а также подозрения (без конкретных фактов) в отношении второго гражданства Левитса вызывают в РСЛ гневные исповеди, а доказанный факт переписки лидера партии с сотрудниками ФСБ, даже если Жданок не знала об этом тогда, не получает реакции хотя бы на уровне "извините, ошибочка вышла"?

Просто представьте альтернативную вселенную, где вскрывается ровно такая же переписка, но Кариньша с сотрудниками ЦРУ, Левитса с агентами МОССАД или Кирштейнса со спецслужбами Китая! Какой была бы реакция РСЛ?