Главный политический скандал последних дней - евродепутат и лидер Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок обвиняется в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности России (ФСБ). Реакции разные: от обвинения в "охоте на ведьм" до призывов запретить РСЛ. Попытаемся разобраться спокойно.
Даже если мы вдруг представим, что цель расследования - это атака на Жданок и РСЛ. Письма-то есть. Правдивость фактов, высказанных в статье, не отрицает даже сама Жданок.
Как же так выходит, что раскрытое и всем известное второе гражданство Кариньша, а также подозрения (без конкретных фактов) в отношении второго гражданства Левитса вызывают в РСЛ гневные исповеди, а доказанный факт переписки лидера партии с сотрудниками ФСБ, даже если Жданок не знала об этом тогда, не получает реакции хотя бы на уровне "извините, ошибочка вышла"?