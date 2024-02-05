Латвийская армия получала продукты из России и Беларуси

Между тем, министр обороны Андрис Спрудс также подчеркивает, что российские и белорусские товары не должны попадать к NBS. "Товары контролируются и будут контролироваться, и поставщики должны столкнуться с юридическими последствиями за поставку товаров несоответствующего происхождения", - отмечает Спрудс.

В программе сообщается, что Госагентство регионального развития (VRAA), курирующее Систему электронных закупок (EIS), в настоящее время вместе с юристами оценивает, можно ли принять меры против конкретного торговца. На данный момент распределение этих товаров в системе государственных и муниципальных закупках приостановлено.

При этом на вопрос, как решить проблему и можно ли запретить ввоз таких товаров в Латвию, премьер-министр Эвика Силиня ответила, что это должно быть совместное решение Евросоюза.

Как сообщалось, LTV через закупки получил чай российского производства под брендом Greenfield. На пачках чая написано, что он был изготовлен в Санкт-Петербурге спустя много времени после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Чай поставила компания Lanekss.

Сообщалось также, что Военная полиция расследует мошенничество при поставках продовольствия на военную базу в Адажи.

Сообщалось, что представитель третьего регионального центра безопасности Главного управления безопасности NBS якобы сама заказала и приняла доставленные SIA Lanekss продукты питания, указав в накладных ложные сведения - представленные суммы были больше, чем на самом деле. Трудовые правоотношения с сотрудницей были прекращены в прошлом году.

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