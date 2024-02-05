От "Нового Единства" в ЕП также будут баллотироваться Юдин, Рейрс и Калниня-Лукашевица

От партийного объединения "Новое Единство" на выборы в Европейский парламент будут баллотироваться несколько депутатов Сейма, в том числе Андрей Юдин, Янис Рейрс и Занда Калниня-Лукашевица, свидетельствует поданный сегодня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) список кандидатов.