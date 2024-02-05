От "Нового Единства" в ЕП также будут баллотироваться Юдин, Рейрс и Калниня-Лукашевица

От партийного объединения "Новое Единство" на выборы в Европейский парламент будут баллотироваться несколько депутатов Сейма, в том числе Андрей Юдин, Янис Рейрс и Занда Калниня-Лукашевица, свидетельствует поданный сегодня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) список кандидатов.
В лидерах списка кандидатов на выборы от "Нового Единства" - вице-председатель Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровискис, министр иностранных дел Кришьянис Кариньш и действующий депутат Европарламента Сандра Калниете.
Кроме того, в Европарламент баллотируются нынешний депутат экономического комитета Европарламента Инесе Вайдере, экс-министр культуры Даце Мелбарде и несколько депутатов Сейма: председатель юридической комиссии Сейма Юдин, председатель бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии и бывший министр финансов Рейрс, заместитель председателя Сейма Занда Калниня-Лукашевица, а также депутаты Ирма Калниня, Анна Ранцане и Мартиньш Дагис.
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