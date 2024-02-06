Битва за Арктику? Почему Норвегия и Дания помогают Украине в войне с Россией

Все это накладывается на давние территориальные споры, которые существуют, в частности, между Данией и Россией.

Еще в декабре 2014 года Дания и Гренландия представили заявку в Комиссию ООН по морскому дну о принадлежности им 895 тыс. кв. км в Северном Ледовитом океане. Там говорилось, что Северный Полюс является продолжением континентального шельфа Гренландии.

Однако помимо Дании на подводный хребет Ломоносова и Северный полюс претендуют и Россия, которая говорит о связи хребта с российской территорией, и Канада — там официально считают хребет продолжением канадского шельфа. Это еще одна причина, почему российская война против Украины и ее попытки построить военную инфраструктуру в Арктике беспокоят Копенгаген.

Гренландия играет ключевое значение в арктической политике Дании Фото: Getty Images

Война России против Украины изменила отношение к России и в Норвегии, которая имеет с ней 219 км сухопутной границы.

Во времена холодной войны это была единственная непосредственная граница между СССР и странами НАТО, и Арктику рассматривали как возможную арену противостояния между враждебными лагерями. Однако после окончания холодной войны напряжение в регионе уменьшилось. В 2010 году странам даже удалось демаркировать морскую границу — спорную акваторию поделили поровну.