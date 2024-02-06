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Фото и видео ⟩ "Впечатляющая сила!" Жители комментируют прошедшие протесты фермеров

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Протесты крестьян
Протесты крестьян Фото: Zemnieku saeima

В понедельник, 5 февраля, в 16 городах Латвии прошли протесты фермеров.

Всего в акции протеста было задействовано в общей сложности около 2000 единиц техники, сообщил председатель правления общества "Крестьянский Сейм" Юрис Лаздиньш.

"Хорошо! Протестная культура развивается!"

"Тракторы в Лиепае как напоминание о том, что борьба с неравенством - это не только возможность отличиться на "Евровидении", но и право оставаться латышом в латвийском селе!"

"Сегодня в Елгаве по улице Лиела проехали фермеры на тяжелой технике. Мощные тракторы с флажками Латвии. Впечатляющая сила, но... тихо. Ночью 13 января 1991 года, когда в Риге начались баррикады, казалось, что к городу приближаются танки. На самом деле это были тракторы того времени".

"Злые тракторы по городу катались".

"Общее количество задействованных единиц техники - около 2000. Это лишь говорит о том, что проблемы актуальные, давние и наболевшие. Поэтому должны прислушаться и Министерство земледелия, и правительство в целом, чтобы нам больше не приходилось проводить такие акции, чтобы правительство начало что-то делать", - сказал Лаздиньш.

Он добавил, что, например, в центр Елгавы в понедельник прибыло около 200 единиц техники.

Видео: Протесты фермеров

Протесты прошли в Лиепае, Салдусе, Талси, Тукумсе, Кулдиге, Елгаве, Добеле, Бауске, Екабпилсе, Айзкраукле, Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Гулбене, Лимбажи и Огре.

Галерея: Протесты фермеров

Протестами фермеры хотят добиться немедленного запрета на импорт российских и белорусских продовольственных продуктов без переходного периода, восстановления пониженной ставки НДС в размере 5% на характерные для Латвии фрукты, ягоды и овощи, сокращения бюрократии в сельскохозяйственной отрасли, более широкого доступа к программам страхования и оборотных средств, а также отказа от земельных обременений на государственном уровне или других ограничений на землепользование.

Как ранее заявил председатель правления "Крестьянского Сейма" Юрис Лаздиньш, после внеочередного собрания фермеров в ноябре прошлого года, на котором они подали Министерству земледелия свои требования по улучшению ситуации в отрасли, пока выполнено только одно. "Чаша терпения латвийских фермеров переполнена и льется через край. С сожалением приходится констатировать, что нынешнее правительство особенно отличается своим высокомерием и безразличием", - сказал Лаздиньш.

​В свою очередь Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (СССО) направил премьер-министру Эвике Силине, министру земледелия Арманду Краузе и министру финансов Арвилу Ашераденсу открытое письмо о грядущих изменениях в налоговой политике, касающихся критически важных для деятельности, конкурентоспособности и существования сельского хозяйства вопросов.

В письме отмечается, что для фермеров важен вопрос о сниженной ставке НДС на продовольственные продукты, в том числе не только на характерные для Латвии свежие фрукты, овощи и ягоды, но и на другие продукты.

Также фермеры обращают внимание на важность отмены подоходного налога на сельскохозяйственные субсидии, изменения кадастровой стоимости и ставок налога на недвижимость, программу сезонных сельхозработников, вопрос о дизтопливе для нужд сельского хозяйства, а также налоговых льгот для продавцов при продаже земли фермерам.

СССО подчеркивает, что в Латвии фермеры находятся в особенно сложной ситуации. Они уже терпят убытки от неравноценной поддерживающей политики Европейского союза (ЕС), в то время как влияние зеленого курса ЕС постоянно увеличивает себестоимость продукции, а доходы от реализации продукции зачастую едва покрывают себестоимость или даже приносят убытки.

Война в Украине также осложняет работу фермеров. Несмотря на то, что они поддерживают борьбу Украины с Россией, им нужны четкие ответы на вопросы, важные для планирования сельскохозяйственной деятельности, а также предсказуемая государственная политика, подчеркнули в СССО.

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