Фото и видео ⟩ "Впечатляющая сила!" Жители комментируют прошедшие протесты фермеров

В понедельник, 5 февраля, в 16 городах Латвии прошли протесты фермеров.
Всего в акции протеста было задействовано в общей сложности около 2000 единиц техники, сообщил председатель правления общества "Крестьянский Сейм" Юрис Лаздиньш.
Bauskā satiksme pilnībā apstājusies. pic.twitter.com/l7KxP9nz4z— Dāvis Viļums (@DavisVilums) February 5, 2024
Pašlaik pie mums Liepājā brauc iekšā iespaidīga traktoru kolonna🇱🇻— Guntars Stinka (@GuntarsStinka) February 5, 2024
Braucu uz Grobiņas pusi. Tā kolonna ir bezgalīga…🇱🇻 pic.twitter.com/Wjm7HZf0bL
"Хорошо! Протестная культура развивается!"
👍Labs!— Nepareizais Emuārs (@n_karklinz) February 5, 2024
Protesta kultūra attīstās!
"Тракторы в Лиепае как напоминание о том, что борьба с неравенством - это не только возможность отличиться на "Евровидении", но и право оставаться латышом в латвийском селе!"
Traktori #Liepājā kā atgādinājums, ka nevienlīdzības novēršana nav tikai iespēja būt atšķirīgam Eirovīzijā, bet arī tiesības palikt par latvieti Latvijas laukos! https://t.co/q4XLbQ03VX pic.twitter.com/ATixTzGarT— Aigars Prūsis 🇱🇻 (@Prusis) February 5, 2024
"Сегодня в Елгаве по улице Лиела проехали фермеры на тяжелой технике. Мощные тракторы с флажками Латвии. Впечатляющая сила, но... тихо. Ночью 13 января 1991 года, когда в Риге начались баррикады, казалось, что к городу приближаются танки. На самом деле это были тракторы того времени".
Šodien Jelgavā pa Lielo ielu iebrauca zemnieki ar smago tehniku. Jaudīgi traktori ar Latvijas karodziņiem. Iespaidīgs spēks, bet ... klusi. 1991.g.13.janvāra naktī, kad Rīgā sākās barikādes, šķita, ka pilsētai tuvojas tanki. Īstenībā tie bija tā laika smagie traktori. pic.twitter.com/9xaI9dGo5y— Guntis Zemītis (@GuntisZemtis) February 5, 2024
"Злые тракторы по городу катались".
Dusmīgi traktori pa pilsētu braukā.— Līga (@liga_runaa) February 5, 2024
"Общее количество задействованных единиц техники - около 2000. Это лишь говорит о том, что проблемы актуальные, давние и наболевшие. Поэтому должны прислушаться и Министерство земледелия, и правительство в целом, чтобы нам больше не приходилось проводить такие акции, чтобы правительство начало что-то делать", - сказал Лаздиньш.
Он добавил, что, например, в центр Елгавы в понедельник прибыло около 200 единиц техники.
Видео: Протесты фермеров
Протесты прошли в Лиепае, Салдусе, Талси, Тукумсе, Кулдиге, Елгаве, Добеле, Бауске, Екабпилсе, Айзкраукле, Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Гулбене, Лимбажи и Огре.
Галерея: Протесты фермеров
Протестами фермеры хотят добиться немедленного запрета на импорт российских и белорусских продовольственных продуктов без переходного периода, восстановления пониженной ставки НДС в размере 5% на характерные для Латвии фрукты, ягоды и овощи, сокращения бюрократии в сельскохозяйственной отрасли, более широкого доступа к программам страхования и оборотных средств, а также отказа от земельных обременений на государственном уровне или других ограничений на землепользование.
Как ранее заявил председатель правления "Крестьянского Сейма" Юрис Лаздиньш, после внеочередного собрания фермеров в ноябре прошлого года, на котором они подали Министерству земледелия свои требования по улучшению ситуации в отрасли, пока выполнено только одно. "Чаша терпения латвийских фермеров переполнена и льется через край. С сожалением приходится констатировать, что нынешнее правительство особенно отличается своим высокомерием и безразличием", - сказал Лаздиньш.
В свою очередь Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (СССО) направил премьер-министру Эвике Силине, министру земледелия Арманду Краузе и министру финансов Арвилу Ашераденсу открытое письмо о грядущих изменениях в налоговой политике, касающихся критически важных для деятельности, конкурентоспособности и существования сельского хозяйства вопросов.
В письме отмечается, что для фермеров важен вопрос о сниженной ставке НДС на продовольственные продукты, в том числе не только на характерные для Латвии свежие фрукты, овощи и ягоды, но и на другие продукты.
Также фермеры обращают внимание на важность отмены подоходного налога на сельскохозяйственные субсидии, изменения кадастровой стоимости и ставок налога на недвижимость, программу сезонных сельхозработников, вопрос о дизтопливе для нужд сельского хозяйства, а также налоговых льгот для продавцов при продаже земли фермерам.
СССО подчеркивает, что в Латвии фермеры находятся в особенно сложной ситуации. Они уже терпят убытки от неравноценной поддерживающей политики Европейского союза (ЕС), в то время как влияние зеленого курса ЕС постоянно увеличивает себестоимость продукции, а доходы от реализации продукции зачастую едва покрывают себестоимость или даже приносят убытки.
Война в Украине также осложняет работу фермеров. Несмотря на то, что они поддерживают борьбу Украины с Россией, им нужны четкие ответы на вопросы, важные для планирования сельскохозяйственной деятельности, а также предсказуемая государственная политика, подчеркнули в СССО.