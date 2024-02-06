"Это было мое самое суровое боевое задание", – рассказывает Олег, доброволец украинской армии из Эстонии с позывным "эстонец". Недавно Олег был ранен в бою на плацдарме украинцев в Крынках, на левом берегу Днепра, пишет Rus.Postimees.
Postimees в Украине ⟩ Боец из Эстонии Олег рассказал о жестоких боях, в которых он был ранен: "Это Армагеддон!"
Сейчас он находится в одесской больнице. Олег рассказал изданию Postimees об атаке дронов российской армии, которая закончилась печально: два члена его команды, состоящей из шести человек, погибли, а остальные получили ранения, в том числе и тяжелые.
"Это был настоящий Армагеддон", – вспоминает Олег.
Сам он родом из причудской деревни староверов. По данным Postimees, Олег – единственный доброволец из Эстонии, который воевал на левом берегу Днепра в районе Херсона. Ценой серьезных потерь украинские солдаты удерживают созданный там осенью маленький плацдарм. Потому что такой был приказ: держаться до последнего.
"Удержать этот плацдарм очень и очень сложно. Нам нечего противопоставить российской армии, они нас там просто втаптывают в землю", – говорит Олег.
Село Крынки представляет собой три длинные улицы, идущие вдоль Днепра, на которых стоят несколько сотен домов. "От домов там остались одни фундаменты, – рассказывает Олег о том, как выглядит село после четырех месяцев боев за него. – Если подфартит, то найдешь подвал, в котором можно укрыться, но вообще прятаться там особо больше негде".
Олег служит в украинском батальоне морской пехоты, он участвовал в трех вылазках через Днепр в сторону Крынок.
В первый раз он помогал готовить безопасные пути от Днепра до Крынок. Во второй раз он уже участвовал в обороне позиций в Крынках, которые им было приказано удерживать любой ценой.
"Когда мы вошли в Крынки, то сразу же началась перестрелка. Дроновое подразделение сообщило, что в нашу сторону движутся десять [российских солдат]", – говорит Олег. "Всех завалили", – добавляет он.
Они даже не успели перевести дыхание, как с другого направления пришла следующая группа российских солдат, еще десять человек: "Семерых завалили, остальные сбежали".
И так весь день: атака за атакой, пока группа Олега не получила приказ вернуться на другой берег. Благодаря хорошим оборонительным позициям их потери за день составили одного убитого и двоих раненых. У погибшего был двойной открытый перелом ноги, и он просто истек кровью, прежде чем его успели доставить на другой берег.
В середине января Олег получил приказ ликвидировать расположенную в одном доме в Крынках огневую позицию российских подразделений, где должно было находиться семь человек. Для атаки Олегу дали еще троих человек, плюс рулевого лодки и его помощника. Всего шестеро, четверо из которых должны были атаковать российские позиции. Олегу с самого начала это казалось нереальным. Но приказ есть приказ.
Несколько обнадеживало то, что на время атаки планировщики операции обещали поддержать их джаммерами, то есть подавителями связи, чтобы российские дроны не смогли их атаковать.
Как в классическом фильме о войне, все с самого начала пошло не по плану.
Под покровом ночи бойцы переправились на лодке через Днепр. Левый берег Днепра представляет собой заболоченную местность с множеством мелких притоков. Примерно как в дельте реки Эмайыги. Чтобы попасть в Крынки, нужно пересечь еще одну реку под названием Конка.
Когда команда Олега добралась до Конки, то первые российские ударные дроны с гранатами стали для них очень неприятным сюрпризом. Подавители связи не работали. Из всей команды только у Олега был прибор ночного видения. Он разглядел три дрона. Один из них, вероятно, был дроном-разведчиком с функцией ночного видения, потому что их сразу же обстреляли минометы. Короче говоря, уже с самого начала рейда их начали разносить.
"Первая мина упала в трех-четырех метрах от носа лодки. Затем дрон сбросил гранату прямо рядом с нами. Ударной волной рулевого лодки выбросило за борт", – вспоминает Олег. В тот момент они находились посреди Конки, ширина которой составляет 40-50 метров.
Весел с собой не было. Бойцы схватили автоматы АК-47 и начали грести прикладами. Кое-как выбрались на сушу. Уже начинало светать.
На берегу в первую очередь следовало спрятаться от дронов, но особых вариантов не было. Операторы дронов увидели их и сбросили еще две гранаты. По словам Олега, одна граната упала в нескольких метрах от него. Он получил осколочное ранение в спину, другой солдат получил два осколочных ранения в ноги.
Несмотря на это, они пошли дальше, чтобы получше укрыться. На пути им попались три упавших дерева, под которыми они смогли спрятаться. Прилетели новые российские дроны. У Олега было ощущение, будто они мишени в компьютерной игре. Противник хорошо видел их с дронов и с азартом охотился на них. Сброшенные с дронов гранаты, к счастью, застряли в ветках и взорвались там. Бойцов, которые лежали под деревьями, осколки не задели.
Когда все гранаты были сброшены и дроны улетели, Олег начал оказывать бойцам первую помощь. Рулевой лодки, который в самом начале был сброшен ударной волной в воду, тоже каким-то образом добрался до них. Всего у него было 23 осколочных ранения.
Затем последовала еще одна атака дронов. И она оказалась даже жестче. Дроны сбросили гранаты с отравляющим газом.
Первая из них упала удачно для команды Олега – ветер унес отравляющий газ в другую сторону. Это увидели и операторы российских дронов. Следующие две ядовитые бомбы они сбросили одновременно и с другой стороны. Весь этот газ накрыл украинских солдат.
"Очень мерзкое чувство. Ничего не видишь, не можешь дышать, – рассказывает Олег. – Нас спасло то, что мы успели набрать воздуха в легкие". Противогазов с собой у членов команды не было. "Но глаза-то были открыты. Я чувствовал, как перестаю что-либо видеть, и крикнул своим ребятам, что надо бежать отсюда из-под поваленных деревьев, иначе тут мы и поляжем", – вспоминает он.
Один российский дрон все еще висел над ними. Убегая, Олег успел показать ему средний палец.
Мужчины рванули обратно к Конке. Олег решил, что пока минометы снова не откроют по ним огонь (дрон-разведчик все еще был над ними), надо успеть переплыть реку Конку. Солдаты оставили все свое снаряжение, кроме оружия. Олег привязал за спину АК с восемью магазинами и третьим вошел в воду.
В тот день температура воздуха в Херсоне составляла около нуля.
За Олегом поплыл боец, который получил два осколочных ранения в ногу. Он не сказал остальным, что не умеет плавать. Когда они достигли середины Конки, где течение было самым сильным, раненый начал кричать.
"Последнее, что я услышал, было "Помогите!", после чего он ушел под воду", – говорит Олег.
Сам он тоже стал тонуть. Магазины набрали воды, потяжелели и начали тянуть на дно. Олегу каким-то образом удалось сорвать автомат со спины и сбросить его в воду. Кое-как выплыл.
"Когда я выполз на берег и оглянулся, то увидел труп того бойца, который звал на помощь", – вспоминает Олег.
Вслед за ним реку переплыли рулевой с 23-мя осколочными ранениями и его помощник. Рулевой смог переплыть самостоятельно, а его помощник – нет.
Промокшие насквозь мужчины побрели вдоль Днепра. Пошел снег. Они прошли четыре километра, пока не добрались до минометного расчета украинцев. Им оказали первую помощь, дали обезболивающие, напоили горячим кофе и выдали сухую одежду.
"У нас у всех было переохлаждение. Благодаря этим ребятам мы выбрались оттуда. Они организовали для нас эвакуацию, – рассказывает Олег. – Я им по гроб жизни обязан".
По словам Олега, у обоих погибших при выполнении этого задания мужчин остались дома жены и дети. Они погибли из-за того, что операция была плохо спланирована. Никакой обещанной поддержки они не получили.
Посмотрите видео, снятое Олегом во время предыдущего рейда на другом берегу Днепра. Тогда ему и его боевым товарищам пришлось прятаться под деревьями от российских ударных дронов.
Олег говорит, что удержать Крынки будет очень сложно, потому что россияне атакуют этот плацдарм всем, чем могут.
"Все только и говорят, что о поставке истребителей (имеются в виду F-16). Ну и где они? Парни сейчас стоят там с автоматами и «Мухами» (противотанковые гранаты – Я. П.), – сетует Олег. – А на них каждый день сбрасывается все, что только можно, включая термобарические бомбы". Термобарическая бомба поглощает весь окружающий кислород, и легкие человека просто разрываются. Очень страшная смерть. Укрыться от такой бомбы можно только глубоко под землей. А метро в Крынках нет...
Как же украинцам вообще удается удерживать этот плацдарм? За счет чего?
"Есть люди, которых силой загнали в армию, а есть люди, которые любят свою землю и будут стоять за нее до последнего, – рассказывает Олег о тех, кто удерживает плацдарм в Крынках. – Многих из них дома ждут жены и дети. Бойцы знают, что будет с их семьями, если они проиграют. Только это и мотивирует их выживать и держаться".
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