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Postimees в Украине ⟩ Боец из Эстонии Олег рассказал о жестоких боях, в которых он был ранен: "Это Армагеддон!"

Яанус Пийрсалу rus.postimees.ee
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Олег поехал помогать Украине в феврале прошлого года.
Олег поехал помогать Украине в феврале прошлого года. Фото: Erakogu

"Это было мое самое суровое боевое задание", – рассказывает Олег, доброволец украинской армии из Эстонии с позывным "эстонец". Недавно Олег был ранен в бою на плацдарме украинцев в Крынках, на левом берегу Днепра, пишет Rus.Postimees.

Сейчас он находится в одесской больнице. Олег рассказал изданию Postimees об атаке дронов российской армии, которая закончилась печально: два члена его команды, состоящей из шести человек, погибли, а остальные получили ранения, в том числе и тяжелые.

"Это был настоящий Армагеддон", – вспоминает Олег.

Сам он родом из причудской деревни староверов. По данным Postimees, Олег – единственный доброволец из Эстонии, который воевал на левом берегу Днепра в районе Херсона. Ценой серьезных потерь украинские солдаты удерживают созданный там осенью маленький плацдарм. Потому что такой был приказ: держаться до последнего.

"Удержать этот плацдарм очень и очень сложно. Нам нечего противопоставить российской армии, они нас там просто втаптывают в землю", – говорит Олег.

Село Крынки представляет собой три длинные улицы, идущие вдоль Днепра, на которых стоят несколько сотен домов. "От домов там остались одни фундаменты, – рассказывает Олег о том, как выглядит село после четырех месяцев боев за него. – Если подфартит, то найдешь подвал, в котором можно укрыться, но вообще прятаться там особо больше негде".

Олег служит в украинском батальоне морской пехоты, он участвовал в трех вылазках через Днепр в сторону Крынок.

Postimees встретился с Олегом в кафе в Одессе. Сейчас он восстанавливается после осколочного ранения в спину.
Postimees встретился с Олегом в кафе в Одессе. Сейчас он восстанавливается после осколочного ранения в спину. Фото: Jaanus Piirsalu

В первый раз он помогал готовить безопасные пути от Днепра до Крынок. Во второй раз он уже участвовал в обороне позиций в Крынках, которые им было приказано удерживать любой ценой.

"Когда мы вошли в Крынки, то сразу же началась перестрелка. Дроновое подразделение сообщило, что в нашу сторону движутся десять [российских солдат]", – говорит Олег. "Всех завалили", – добавляет он.

Они даже не успели перевести дыхание, как с другого направления пришла следующая группа российских солдат, еще десять человек: "Семерых завалили, остальные сбежали".

И так весь день: атака за атакой, пока группа Олега не получила приказ вернуться на другой берег. Благодаря хорошим оборонительным позициям их потери за день составили одного убитого и двоих раненых. У погибшего был двойной открытый перелом ноги, и он просто истек кровью, прежде чем его успели доставить на другой берег.

В середине января Олег получил приказ ликвидировать расположенную в одном доме в Крынках огневую позицию российских подразделений, где должно было находиться семь человек. Для атаки Олегу дали еще троих человек, плюс рулевого лодки и его помощника. Всего шестеро, четверо из которых должны были атаковать российские позиции. Олегу с самого начала это казалось нереальным. Но приказ есть приказ.

У Олега ранее не было военного опыта.
У Олега ранее не было военного опыта. Фото: Erakogu

Несколько обнадеживало то, что на время атаки планировщики операции обещали поддержать их джаммерами, то есть подавителями связи, чтобы российские дроны не смогли их атаковать.

Как в классическом фильме о войне, все с самого начала пошло не по плану.

Под покровом ночи бойцы переправились на лодке через Днепр. Левый берег Днепра представляет собой заболоченную местность с множеством мелких притоков. Примерно как в дельте реки Эмайыги. Чтобы попасть в Крынки, нужно пересечь еще одну реку под названием Конка.

Когда команда Олега добралась до Конки, то первые российские ударные дроны с гранатами стали для них очень неприятным сюрпризом. Подавители связи не работали. Из всей команды только у Олега был прибор ночного видения. Он разглядел три дрона. Один из них, вероятно, был дроном-разведчиком с функцией ночного видения, потому что их сразу же обстреляли минометы. Короче говоря, уже с самого начала рейда их начали разносить.

"Первая мина упала в трех-четырех метрах от носа лодки. Затем дрон сбросил гранату прямо рядом с нами. Ударной волной рулевого лодки выбросило за борт", – вспоминает Олег. В тот момент они находились посреди Конки, ширина которой составляет 40-50 метров.

Весел с собой не было. Бойцы схватили автоматы АК-47 и начали грести прикладами. Кое-как выбрались на сушу. Уже начинало светать.

На берегу в первую очередь следовало спрятаться от дронов, но особых вариантов не было. Операторы дронов увидели их и сбросили еще две гранаты. По словам Олега, одна граната упала в нескольких метрах от него. Он получил осколочное ранение в спину, другой солдат получил два осколочных ранения в ноги.

Несмотря на это, они пошли дальше, чтобы получше укрыться. На пути им попались три упавших дерева, под которыми они смогли спрятаться. Прилетели новые российские дроны. У Олега было ощущение, будто они мишени в компьютерной игре. Противник хорошо видел их с дронов и с азартом охотился на них. Сброшенные с дронов гранаты, к счастью, застряли в ветках и взорвались там. Бойцов, которые лежали под деревьями, осколки не задели.

Когда все гранаты были сброшены и дроны улетели, Олег начал оказывать бойцам первую помощь. Рулевой лодки, который в самом начале был сброшен ударной волной в воду, тоже каким-то образом добрался до них. Всего у него было 23 осколочных ранения.

Затем последовала еще одна атака дронов. И она оказалась даже жестче. Дроны сбросили гранаты с отравляющим газом.

Первая из них упала удачно для команды Олега – ветер унес отравляющий газ в другую сторону. Это увидели и операторы российских дронов. Следующие две ядовитые бомбы они сбросили одновременно и с другой стороны. Весь этот газ накрыл украинских солдат.

"Очень мерзкое чувство. Ничего не видишь, не можешь дышать, – рассказывает Олег. – Нас спасло то, что мы успели набрать воздуха в легкие". Противогазов с собой у членов команды не было. "Но глаза-то были открыты. Я чувствовал, как перестаю что-либо видеть, и крикнул своим ребятам, что надо бежать отсюда из-под поваленных деревьев, иначе тут мы и поляжем", – вспоминает он.

Один российский дрон все еще висел над ними. Убегая, Олег успел показать ему средний палец.

Мужчины рванули обратно к Конке. Олег решил, что пока минометы снова не откроют по ним огонь (дрон-разведчик все еще был над ними), надо успеть переплыть реку Конку. Солдаты оставили все свое снаряжение, кроме оружия. Олег привязал за спину АК с восемью магазинами и третьим вошел в воду.

В тот день температура воздуха в Херсоне составляла около нуля.

За Олегом поплыл боец, который получил два осколочных ранения в ногу. Он не сказал остальным, что не умеет плавать. Когда они достигли середины Конки, где течение было самым сильным, раненый начал кричать.

"Последнее, что я услышал, было "Помогите!", после чего он ушел под воду", – говорит Олег.

Сам он тоже стал тонуть. Магазины набрали воды, потяжелели и начали тянуть на дно. Олегу каким-то образом удалось сорвать автомат со спины и сбросить его в воду. Кое-как выплыл.

"Когда я выполз на берег и оглянулся, то увидел труп того бойца, который звал на помощь", – вспоминает Олег.

Вслед за ним реку переплыли рулевой с 23-мя осколочными ранениями и его помощник. Рулевой смог переплыть самостоятельно, а его помощник – нет.

Промокшие насквозь мужчины побрели вдоль Днепра. Пошел снег. Они прошли четыре километра, пока не добрались до минометного расчета украинцев. Им оказали первую помощь, дали обезболивающие, напоили горячим кофе и выдали сухую одежду.

"У нас у всех было переохлаждение. Благодаря этим ребятам мы выбрались оттуда. Они организовали для нас эвакуацию, – рассказывает Олег. – Я им по гроб жизни обязан".

По словам Олега, у обоих погибших при выполнении этого задания мужчин остались дома жены и дети. Они погибли из-за того, что операция была плохо спланирована. Никакой обещанной поддержки они не получили.

Посмотрите видео, снятое Олегом во время предыдущего рейда на другом берегу Днепра. Тогда ему и его боевым товарищам пришлось прятаться под деревьями от российских ударных дронов.

Олег говорит, что удержать Крынки будет очень сложно, потому что россияне атакуют этот плацдарм всем, чем могут.

"Все только и говорят, что о поставке истребителей (имеются в виду F-16). Ну и где они? Парни сейчас стоят там с автоматами и «Мухами» (противотанковые гранатыЯ. П.), – сетует Олег. – А на них каждый день сбрасывается все, что только можно, включая термобарические бомбы". Термобарическая бомба поглощает весь окружающий кислород, и легкие человека просто разрываются. Очень страшная смерть. Укрыться от такой бомбы можно только глубоко под землей. А метро в Крынках нет...

Как же украинцам вообще удается удерживать этот плацдарм? За счет чего?

Олег – оптимист, он надеется, что быстро восстановится после ранения и вновь отправится на помощь своему подразделению.
Олег – оптимист, он надеется, что быстро восстановится после ранения и вновь отправится на помощь своему подразделению. Фото: Erakogu

"Есть люди, которых силой загнали в армию, а есть люди, которые любят свою землю и будут стоять за нее до последнего, – рассказывает Олег о тех, кто удерживает плацдарм в Крынках. – Многих из них дома ждут жены и дети. Бойцы знают, что будет с их семьями, если они проиграют. Только это и мотивирует их выживать и держаться".

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