Postimees в Украине ⟩ Боец из Эстонии Олег рассказал о жестоких боях, в которых он был ранен: "Это Армагеддон!"

У Олега ранее не было военного опыта. Фото: Erakogu

Несколько обнадеживало то, что на время атаки планировщики операции обещали поддержать их джаммерами, то есть подавителями связи, чтобы российские дроны не смогли их атаковать.

Как в классическом фильме о войне, все с самого начала пошло не по плану.

Под покровом ночи бойцы переправились на лодке через Днепр. Левый берег Днепра представляет собой заболоченную местность с множеством мелких притоков. Примерно как в дельте реки Эмайыги. Чтобы попасть в Крынки, нужно пересечь еще одну реку под названием Конка.

Когда команда Олега добралась до Конки, то первые российские ударные дроны с гранатами стали для них очень неприятным сюрпризом. Подавители связи не работали. Из всей команды только у Олега был прибор ночного видения. Он разглядел три дрона. Один из них, вероятно, был дроном-разведчиком с функцией ночного видения, потому что их сразу же обстреляли минометы. Короче говоря, уже с самого начала рейда их начали разносить.

"Первая мина упала в трех-четырех метрах от носа лодки. Затем дрон сбросил гранату прямо рядом с нами. Ударной волной рулевого лодки выбросило за борт", – вспоминает Олег. В тот момент они находились посреди Конки, ширина которой составляет 40-50 метров.

Весел с собой не было. Бойцы схватили автоматы АК-47 и начали грести прикладами. Кое-как выбрались на сушу. Уже начинало светать.